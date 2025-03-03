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Posted 3 марта, 20:41

Published 3 марта, 20:41

Modified 3 марта, 20:43

Updated 3 марта, 20:43

Условия для бесплатных путёвок назвали уфимцам

Как в Башкирии бесплатно отдохнуть в санатории

3 марта 2025, 20:41
Фото: 1MI.

Условия для бесплатных путёвок назвали уфимцам

Соцфонд Башкортостана назвал категории граждан, которые могут провести время в санатории за счёт государства, пишет во вторник, 4 марта, портал UfaCityNews.

Так, льготой могут воспользоваться пять групп населения. Бесплатным отдыхом в санаториях Республики обеспечены инвалиды войны. Следующая группа — ветераны именно Великой Отечественной войны, сюда же относятся труженики тыла — «блокадники» и жители осаждённого Севастополя.

Распространяется льгота и на членов семей погибших в ходе боевых действий, а также инвалидов и пострадавших при катастрофах на Чернобыльской АЭС и Семипалатинском полигоне.

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Ранее Mkset публиковал обзор отзывов на «лучшие места» в башкирской столице.

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