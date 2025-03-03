Как в Башкирии бесплатно отдохнуть в санатории

Posted 3 марта, 20:41
Published 3 марта, 20:41
Modified 3 марта, 20:43
Updated 3 марта, 20:43
Так, льготой могут воспользоваться пять групп населения. Бесплатным отдыхом в санаториях Республики обеспечены инвалиды войны. Следующая группа — ветераны именно Великой Отечественной войны, сюда же относятся труженики тыла — «блокадники» и жители осаждённого Севастополя.
Распространяется льгота и на членов семей погибших в ходе боевых действий, а также инвалидов и пострадавших при катастрофах на Чернобыльской АЭС и Семипалатинском полигоне.