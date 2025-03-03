Как правильно пикировать перцы и баклажаны: пошаговый план для крепкой рассады

Пикировка — это пересадка сеянцев из общего контейнера в отдельные емкости. Этот процесс обеспечивает растениям больше пространства для корневой системы и предотвращает ее переплетение. Кроме того, пикировка помогает укрепить корни, делая их более устойчивыми к пересадке в грунт.