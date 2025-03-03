mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 3 марта, 12:36

Published 3 марта, 12:36

Modified 3 марта, 12:39

Updated 3 марта, 12:39

Как правильно пикировать перцы и баклажаны: пошаговый план для крепкой рассады

Как правильно пикировать перцы и баклажаны: пошаговый план для крепкой рассады

3 марта 2025, 12:36
Фото: pxhere. Как правильно пикировать перцы и баклажаны: пошаговый план для крепкой рассады
Март — время активной работы с рассадой, и для многих огородников пикировка перцев и баклажанов становится важным этапом. Ошибки на этом этапе могут существенно повлиять на будущий урожай. Как избежать проблем и правильно провести пересадку, чтобы растения не испытывали стресса?

Пикировка — это пересадка сеянцев из общего контейнера в отдельные емкости. Этот процесс обеспечивает растениям больше пространства для корневой системы и предотвращает ее переплетение. Кроме того, пикировка помогает укрепить корни, делая их более устойчивыми к пересадке в грунт.

— Перцы и баклажаны плохо реагируют на недостаток места в контейнере. Переплетение корней и нехватка питания значительно замедляют рост. Пикировка позволяет устранить эти проблемы, — отметила Людмила Шубина, агроном, кандидат сельскохозяйственных наук рассказала в интервью «Новосибирск онлайн».

Когда пикировать?

Оптимальный момент для пикировки — появление двух настоящих листьев. Их не стоит путать с семядольными (первыми) листьями, которые появляются у растения сразу после всходов. Настоящие листья появляются спустя 10–14 дней после прорастания семян.

Для перцев процесс начинается сразу после раскрытия первых настоящих листьев. В случае с баклажанами можно немного подождать, чтобы листья стали крепче. Однако затягивать с пересадкой не стоит — через 3–4 недели после всходов сеянцы начинают конкурировать за свет, влагу и питание.

— Пикировка должна быть проведена вовремя. Опоздание на 7–10 дней может привести к ослаблению растений и снижению их урожайности, — объяснила эксперт.

Благоприятные дни для пикировки по лунному календарю: в марте — 4, 5, 13, 14 числа, а в апреле — 1, 9, 10, 11. Избегайте пересадки 28–30 марта и 26–27 апреля.

Когда пикировать?
Когда пикировать?. Фото: pxhere

Как правильно пикировать?

Подготовка емкостей и почвы

  • Выберите горшочки объемом 500 мл. Такой объем идеально подходит для развития корней. На дно уложите дренажный слой из керамзита или мелких камешков.
  • Грунт должен быть рыхлым и питательным. Можно использовать покупной субстрат с добавлением перегноя или компоста.

Полив перед пикировкой

  • За 2–3 часа до пересадки обильно полейте общий контейнер с рассадой. Это облегчит извлечение сеянцев и сохранит корневую систему.

Процесс пересадки

  • С помощью пикировочного колышка аккуратно поддевайте растение вместе с комом земли.
  • Перенесите сеянец в подготовленное углубление в новом горшке.
  • Посадите растение на ту же глубину, что и в общем контейнере. Заглублять перцы и баклажаны нельзя, иначе стебель начнет гнить.
  • После пересадки слегка уплотните почву вокруг растения и полейте теплой отстоянной водой.
— Процесс пикировки требует внимательности и осторожности, и не стоит спешить. Нужно работать аккуратно, чтобы не повредить корни, ведь это основа развития растения, — подчеркивает Екатерина Новикова, опытный садовод, приверженец органического земледелия и автор канала «Антонов сад».
Как правильно пикировать?
Как правильно пикировать?. Фото: канал «Антонов сад»

Уход после пикировки

После пересадки растения особенно чувствительны к изменениям окружающей среды. Важно создать комфортные условия, чтобы они быстрее адаптировались.

  • Температура: днем — +22…+25 °C, ночью — не ниже +20 °C.
  • Освещение: в марте дневного света обычно не хватает, поэтому рекомендуется использовать фитолампы. Минимальное время досветки — 2 часа утром и 2 часа вечером.
  • Полив: поливайте умеренно, избегая переувлажнения. Почва должна быть слегка влажной.

Через 10–14 дней после пикировки внесите первую подкормку. Это может быть раствор гуматов или комплексных удобрений с азотом, калием и фосфором.

Чем подкормить рассаду?

Пикировка — это стресс для растения, поэтому после пересадки нужно дать сеянцам время для восстановления. Через неделю можно использовать слабый раствор гуматов, чтобы укрепить корни.

Через две недели после пересадки внесите комплексное удобрение с азотом, который стимулирует рост листовой массы. Еще через две недели подкармливайте раствором монокалия фосфата (содержит фосфор и калий), чтобы укрепить стебли и листья.

— Изначально лучше использовать питательный грунт с добавлением комплексных удобрений. Это обеспечит растения всем необходимым в первые недели после пикировки, — советует Людмила Шубина.

Частые ошибки

  1. Слишком ранняя пикировка: если у растений нет настоящих листьев, корни еще не готовы к пересадке.
  2. Заглубление стебля: это может вызвать гниение.
  3. Недостаток света: без досветки рассада вытягивается и ослабевает.
  4. Плотная почва: тяжелый грунт затрудняет развитие корней.
Как получить урожай мечты — как и когда сажать рассаду в 2025 году
Узнать подробнее
Читайте также:
Клещи больше не страшны — как защитить дачу от вредителейЭксперты призвали вставлять спички в почву в марте — для чего это нужно?Яичная скорлупа на грядках весной — простой способ обогатить почву
#Ольга Харина#Все материалы авторов#Огород#КЦ#Дом и сад#Огороды#Огородники#Огородничество
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Медиакорсеть». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Мингазов Линар Аксянович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

По вопросам размещения рекламы на сайте обращайтесь: +7 (347) 216-00-58, [email protected] 

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика