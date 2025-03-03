Как правильно пикировать перцы и баклажаны: пошаговый план для крепкой рассады

Posted 3 марта, 12:36
Published 3 марта, 12:36
Modified 3 марта, 12:39
Updated 3 марта, 12:39
Пикировка — это пересадка сеянцев из общего контейнера в отдельные емкости. Этот процесс обеспечивает растениям больше пространства для корневой системы и предотвращает ее переплетение. Кроме того, пикировка помогает укрепить корни, делая их более устойчивыми к пересадке в грунт.
— Перцы и баклажаны плохо реагируют на недостаток места в контейнере. Переплетение корней и нехватка питания значительно замедляют рост. Пикировка позволяет устранить эти проблемы, — отметила Людмила Шубина, агроном, кандидат сельскохозяйственных наук рассказала в интервью «Новосибирск онлайн».
Оптимальный момент для пикировки — появление двух настоящих листьев. Их не стоит путать с семядольными (первыми) листьями, которые появляются у растения сразу после всходов. Настоящие листья появляются спустя 10–14 дней после прорастания семян.
Для перцев процесс начинается сразу после раскрытия первых настоящих листьев. В случае с баклажанами можно немного подождать, чтобы листья стали крепче. Однако затягивать с пересадкой не стоит — через 3–4 недели после всходов сеянцы начинают конкурировать за свет, влагу и питание.
— Пикировка должна быть проведена вовремя. Опоздание на 7–10 дней может привести к ослаблению растений и снижению их урожайности, — объяснила эксперт.
Благоприятные дни для пикировки по лунному календарю: в марте — 4, 5, 13, 14 числа, а в апреле — 1, 9, 10, 11. Избегайте пересадки 28–30 марта и 26–27 апреля.
— Процесс пикировки требует внимательности и осторожности, и не стоит спешить. Нужно работать аккуратно, чтобы не повредить корни, ведь это основа развития растения, — подчеркивает Екатерина Новикова, опытный садовод, приверженец органического земледелия и автор канала «Антонов сад».
После пересадки растения особенно чувствительны к изменениям окружающей среды. Важно создать комфортные условия, чтобы они быстрее адаптировались.
Через 10–14 дней после пикировки внесите первую подкормку. Это может быть раствор гуматов или комплексных удобрений с азотом, калием и фосфором.
Пикировка — это стресс для растения, поэтому после пересадки нужно дать сеянцам время для восстановления. Через неделю можно использовать слабый раствор гуматов, чтобы укрепить корни.
Через две недели после пересадки внесите комплексное удобрение с азотом, который стимулирует рост листовой массы. Еще через две недели подкармливайте раствором монокалия фосфата (содержит фосфор и калий), чтобы укрепить стебли и листья.
— Изначально лучше использовать питательный грунт с добавлением комплексных удобрений. Это обеспечит растения всем необходимым в первые недели после пикировки, — советует Людмила Шубина.
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