Индекс винегрета перешагнул психологический барьер

В Башкортостане такой набор продуктов обойдётся в ₽117. Между тем в январе 2024 года столько винегрета бы обошлось в ₽99. Впрочем, это один из самых низких показателей в Приволжском федеральном округе (ПФО). Для сравнения, в Татарстане 1 кг винегрета обойдётся в ₽128, а в Марий Эл — в ₽137.