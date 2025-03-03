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Posted 3 марта, 14:39

Published 3 марта, 14:39

Modified 3 марта, 14:41

Updated 3 марта, 14:41

В Уфе подорожал винегрет

Индекс винегрета перешагнул психологический барьер

3 марта 2025, 14:39
Фото: Image by timolina on Freepik.

В Уфе подорожал винегрет

К Великому посту аналитики посчитали, во сколько обойдётся в столице Башкирии самый популярный постный салат — винегрет, исследованием поделился портал Bankiros в понедельник, 3 марта.

Ориентировались эксперты на следующий рецепт:

  • Картофель — 4 шт;
  • Свекла — 1 шт;
  • Морковь — 1 шт;
  • Огурцы солёные — 2 шт;
  • Масло растительное — 3 ст. л;
  • Горошек (консервированный) — полбанки (~150 г).

Этого должно хватить примерно на килограмм салата.

В Башкортостане такой набор продуктов обойдётся в ₽117. Между тем в январе 2024 года столько винегрета бы обошлось в ₽99. Впрочем, это один из самых низких показателей в Приволжском федеральном округе (ПФО). Для сравнения, в Татарстане 1 кг винегрета обойдётся в ₽128, а в Марий Эл — в ₽137.

Среднероссийский же «индекс винегрета» составил ₽143 (+16,2% за год).

Это не цены, а грабеж: красная икра теряет популярность в Башкирии
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Ранее Mkset сообщал о том, что в Башкирии сильно выросли цены на красную икру.

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