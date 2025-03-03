Индекс винегрета перешагнул психологический барьер

Posted 3 марта, 14:39
Published 3 марта, 14:39
Modified 3 марта, 14:41
Updated 3 марта, 14:41
Ориентировались эксперты на следующий рецепт:
Этого должно хватить примерно на килограмм салата.
В Башкортостане такой набор продуктов обойдётся в ₽117. Между тем в январе 2024 года столько винегрета бы обошлось в ₽99. Впрочем, это один из самых низких показателей в Приволжском федеральном округе (ПФО). Для сравнения, в Татарстане 1 кг винегрета обойдётся в ₽128, а в Марий Эл — в ₽137.
Среднероссийский же «индекс винегрета» составил ₽143 (+16,2% за год).