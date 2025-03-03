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Posted 3 марта, 12:02

Published 3 марта, 12:02

Modified 3 марта, 12:06

Updated 3 марта, 12:06

Квартирные аферисты выманили у уфимцев ₽18 млн

Харизматичные ростовщики пойдут под суд в Уфе

3 марта 2025, 12:02
Фото: 1MI.

Квартирные аферисты выманили у уфимцев ₽18 млн

Двое жителей столицы Республики Башкортостан обвиняются в жилищном мошенничестве на более чем ₽18 млн, сообщает региональная прокуратура в понедельник, 3 марта.

По версии следствия, в 2017–2022 годах мужчины предлагали людям получить деньги под залог жилья. Предприимчивые ростовщики сняли офис в городе и активно рекламировались. Они обманом заставляли горожан заключать договоры купли-продажи под видом оформления договоров займа под залог принадлежащих им квартир, обещая после погашения долга вернуть права на жильё. Но даже после того, как люди выплачивали долги и проценты, аферисты не отдавали им жильё.

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Всего на удочку жилищных мошенников попались семь человек, которые потеряли свыше ₽18 млн.

На похищенную недвижимость наложен арест. Уголовное дело направлено в Октябрьский райсуд башкирской столицы.

Ранее сообщалось о мошенничестве над уфимским врачом, который поверил, что ему звонит заместитель регионального Минздрава.

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