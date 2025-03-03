Харизматичные ростовщики пойдут под суд в Уфе

По версии следствия, в 2017–2022 годах мужчины предлагали людям получить деньги под залог жилья. Предприимчивые ростовщики сняли офис в городе и активно рекламировались. Они обманом заставляли горожан заключать договоры купли-продажи под видом оформления договоров займа под залог принадлежащих им квартир, обещая после погашения долга вернуть права на жильё. Но даже после того, как люди выплачивали долги и проценты, аферисты не отдавали им жильё.