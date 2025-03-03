Харизматичные ростовщики пойдут под суд в Уфе

Posted 3 марта, 12:02
Published 3 марта, 12:02
Modified 3 марта, 12:06
Updated 3 марта, 12:06
По версии следствия, в 2017–2022 годах мужчины предлагали людям получить деньги под залог жилья. Предприимчивые ростовщики сняли офис в городе и активно рекламировались. Они обманом заставляли горожан заключать договоры купли-продажи под видом оформления договоров займа под залог принадлежащих им квартир, обещая после погашения долга вернуть права на жильё. Но даже после того, как люди выплачивали долги и проценты, аферисты не отдавали им жильё.
Всего на удочку жилищных мошенников попались семь человек, которые потеряли свыше ₽18 млн.
На похищенную недвижимость наложен арест. Уголовное дело направлено в Октябрьский райсуд башкирской столицы.
Ранее сообщалось о мошенничестве над уфимским врачом, который поверил, что ему звонит заместитель регионального Минздрава.