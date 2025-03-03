Хабиров рассказал о своих ограничениях в Рамадан

Рамадан — это священный месяц для мусульман, во время которого они соблюдают пост (уразу) от рассвета до заката. В этот период верующие воздерживаются от еды, питья, курения и интимной близости в светлое время суток, посвящая больше времени молитве, чтению Корана и благим делам.