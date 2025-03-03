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Posted 3 марта, 20:32

Published 3 марта, 20:32

Modified 3 марта, 20:34

Updated 3 марта, 20:34

Хабиров призвал «постараться» в Рамадан

Хабиров рассказал о своих ограничениях в Рамадан

3 марта 2025, 20:32
Фото: mkset.ru.

Хабиров призвал «постараться» в Рамадан

Глава Башкирии Радий Хабиров озвучил, как он проводит время поста и усиленной молитвы, выяснил Mkset во вторник, 4 марта.

По словам руководителя региона, в Рамадан он решил поставить себе «хорошие и добрые» ограничения. Так, глава Башкирии старатеся не допускать того, что в его голову «шли плохие мысли». Вместе с этим призвал Хабиров всех «постараться» в этом направлении.

Рамадан — это священный месяц для мусульман, во время которого они соблюдают пост (уразу) от рассвета до заката. В этот период верующие воздерживаются от еды, питья, курения и интимной близости в светлое время суток, посвящая больше времени молитве, чтению Корана и благим делам.

Пост начинается с предрассветного приема пищи и заканчивается вечерним разговением. Этот месяц считается временем духовного очищения, самодисциплины и укрепления веры. В конце Рамадана отмечается праздник Ураза-байрам, когда мусульмане совершают праздничную молитву и делятся милостыней.

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Ранее Mkset сообщал о том, что в конце марта жителей Башкирии ждёт дополнительный выходной в связи с Ураза-байрамом.

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