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Posted 3 марта, 11:21

Published 3 марта, 11:21

Modified 3 марта, 11:25

Updated 3 марта, 11:25

Уфимцам предложили вакансию «Волка с Уолл-стрит»

Голливудская вакансия появилась в Уфе

3 марта 2025, 11:21
Фото: 1MI.

Уфимцам предложили вакансию «Волка с Уолл-стрит»

Вакансия «Волка с Уолл-стрит» появилась в фирме по работе с недвижимостью «Самолёт Плюс» в столице Республики Башкортостан, сообщается на сайте hh.ru в понедельник, 3 марта.

Соискателям обещают от ₽150 тысяч в месяц на руки. Опыт для «волчьей» работы не требуется. Работать придётся по восемь часов пять дней в неделю, но возможны и другие варианты.

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От рискнувших стать «Волком с Уолл-стрит» ждут огромное желание обучиться новой профессии, амбициозность, драйвовый характер и желание менять мир вокруг себя.

Обучаться нужно будет неделю за счёт компании, а затем приступить к работе при поддержке наставников. Необходимо взаимодействовать с «теплыми» клиентами и помогать решить им «квартирный вопрос».

Ранее Mkset писал, что машинисту автомобильного крана в Башкирии предлагают космическую зарплату.

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