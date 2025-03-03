Голливудская вакансия появилась в Уфе

Posted 3 марта, 11:21
Published 3 марта, 11:21
Modified 3 марта, 11:25
Updated 3 марта, 11:25
Соискателям обещают от ₽150 тысяч в месяц на руки. Опыт для «волчьей» работы не требуется. Работать придётся по восемь часов пять дней в неделю, но возможны и другие варианты.
От рискнувших стать «Волком с Уолл-стрит» ждут огромное желание обучиться новой профессии, амбициозность, драйвовый характер и желание менять мир вокруг себя.
Обучаться нужно будет неделю за счёт компании, а затем приступить к работе при поддержке наставников. Необходимо взаимодействовать с «теплыми» клиентами и помогать решить им «квартирный вопрос».
Ранее Mkset писал, что машинисту автомобильного крана в Башкирии предлагают космическую зарплату.