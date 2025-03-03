Ефимов: Центр ИИ создал новые сервисы оптимизации строительства

Posted 3 марта, 14:17
Published 3 марта, 14:17
Modified 3 марта, 14:17
Updated 3 марта, 14:17
Центр, работающий при департаменте градостроительной политики Москвы, ориентирован на изучение потребностей участников строительного процесса и горожан. Здесь создаются и внедряются инновационные решения на основе искусственного интеллекта для решения различных задач в области градостроительства, сообщает портал stroi.mos.ru.
По информации Владимира Ефимова, в прошлом году центр начал тестирование двух новых сервисов: для мониторинга строительства и для поиска коллизий в BIM-моделях. Первый сервис обеспечивает отслеживание всех этапов строительства, начиная с земляных работ и заканчивая благоустройством территории, с точностью мониторинга до 80%. Создание отчетов занимает не более двух минут. Второй сервис автоматически находит ошибки в BIM-моделях, сравнивая 3D-модели различных строительных систем, что позволяет быстро выявлять несоответствия и генерировать отчеты о проверках всего за две минуты.
Внедрение искусственного интеллекта в градостроительную сферу открывает новые перспективы для оптимизации процессов, повышения качества и прозрачности работы. В настоящее время активно используются такие инструменты, как «Аналитика градостроительного плана земельного участка» и «Калькулятор процедур в сфере строительства», а также решения для проверки документации и разработки объемно-планировочных концепций.
Цифровые решения, разработанные для улучшения проектирования и контроля, не только ускоряют эти процессы, но и способствуют более рациональному расходованию ресурсов, что в итоге приводит к повышению качества городской среды. Например, сервис «Квартирография» помогает в проектировании жилых комплексов в рамках программы реновации, автоматически генерируя планировочные решения с использованием эволюционных вычислений и генеративных моделей. Это позволяет на 45% эффективнее использовать площадь зданий и на 35% увеличить оптимальность жилых пространств.
Сервис «Цифровой нормоконтроль» значительно ускоряет процесс проверки проектной и рабочей документации на соответствие действующим нормативам, уменьшая время проверки в два раза. Это приводит к снижению трудозатрат на подготовку и согласование документов, при этом точность проверок увеличивается на 70%.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин отметил, что в столице реализуется около 100 проектов с использованием искусственного интеллекта в различных сферах, включая транспорт, здравоохранение, образование и строительство.