Ефимов: Центр ИИ создал новые сервисы оптимизации строительства

По информации Владимира Ефимова, в прошлом году центр начал тестирование двух новых сервисов: для мониторинга строительства и для поиска коллизий в BIM-моделях. Первый сервис обеспечивает отслеживание всех этапов строительства, начиная с земляных работ и заканчивая благоустройством территории, с точностью мониторинга до 80%. Создание отчетов занимает не более двух минут. Второй сервис автоматически находит ошибки в BIM-моделях, сравнивая 3D-модели различных строительных систем, что позволяет быстро выявлять несоответствия и генерировать отчеты о проверках всего за две минуты.