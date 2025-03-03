Блиновскую приговорили к пяти годам тюрьмы

Posted 3 марта, 18:55
Published 3 марта, 18:55
Modified 3 марта, 18:57
Updated 3 марта, 18:57
Елена Блиновская — российский блогер, предприниматель и телеведущая. Она получила широкую известность благодаря своим «марафонам желаний» — тренингам по личностному росту. Он позиционировался как методика исполнения чаяний с элементами самопознания и «работы с энергией».
Специалисты в области психологии и коучинга критиковали марафоны за отсутствие научной обоснованности. Многие замечали, что цель упомянутых тренингов — заработок на людях, играющий на их несбыточных мечтах. Многие окрестили Блиновскую «продавцом воздуха», намекая на не блещущие хоть какой-то реальной и полезной применимостью практик, которым преподавали на тренингах.
В апреле 2023 года Блиновская была задержана по подозрению в неуплате налогов на сумму более ₽900 млн.
Блиновскую, помимо неуплаты налогов, также обвинили в отмывании денег. Суд приговорил её к пяти годам лишения свободы в колонии общего режима. Свою вину подсудимая полностью признала.
Был также удовлетворён гражданский иск к блогеру на ₽587 млн. По одному эпизоду Блиновская наказания всё же избежала — истёк срок давности преступления.
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