Блиновскую приговорили к пяти годам тюрьмы

Специалисты в области психологии и коучинга критиковали марафоны за отсутствие научной обоснованности. Многие замечали, что цель упомянутых тренингов — заработок на людях, играющий на их несбыточных мечтах. Многие окрестили Блиновскую «продавцом воздуха», намекая на не блещущие хоть какой-то реальной и полезной применимостью практик, которым преподавали на тренингах.