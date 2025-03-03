Бастрыкин заинтересовался женщиной, лишившейся пальца в Башкирии

Posted 3 марта, 07:11
Published 3 марта, 07:11
Modified 3 марта, 07:14
Updated 3 марта, 07:14
Напомним, в январе на базе отдыха из-за нарушения правил использования подъёмника четырёхлетнего мальчика зажало в конструкциях механизма на горе во время катания на тюбинге. Женщина попыталась помочь малышу, но в итоге лишилась фаланги пальца. И героине и ребёнку понадобилась помощь врачей. Было возбуждено уголовное дело.
Сейчас Александр Бастрыкин просит доложить о ходе и результатах по делу руководителя регионального Следкома Владимира Архангельского.
Ранее председатель СК РФ взял на контроль «дело кадетов» в столице Республики Башкортостан. В ноябре прошлого года разгорелся скандал из-за драки с участием около сотни воспитанников уфимского кадетского корпуса. Позже стало известно, что в ней участвовали ученики 10 и 11 классов. Двух кадетов поместили в СИЗО. Родители арестованных записали видеообращение к властям и заявили о давлении.