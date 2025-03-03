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Posted 3 марта, 07:11

Published 3 марта, 07:11

Modified 3 марта, 07:14

Updated 3 марта, 07:14

Бастрыкина заинтересовала тюбинговая трасса в Башкирии

Бастрыкин заинтересовался женщиной, лишившейся пальца в Башкирии

3 марта 2025, 07:11
Фото: СК России.

Бастрыкина заинтересовала тюбинговая трасса в Башкирии

Руководитель Следкома России Александр Бастрыкин потребовал доклад по уголовному делу о пострадавших людях на базе отдыха в Баймакском районе Башкирии, сообщает пресс-служба СК по региону в понедельник, 3 марта.

Напомним, в январе на базе отдыха из-за нарушения правил использования подъёмника четырёхлетнего мальчика зажало в конструкциях механизма на горе во время катания на тюбинге. Женщина попыталась помочь малышу, но в итоге лишилась фаланги пальца. И героине и ребёнку понадобилась помощь врачей. Было возбуждено уголовное дело.

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Сейчас Александр Бастрыкин просит доложить о ходе и результатах по делу руководителя регионального Следкома Владимира Архангельского.

Ранее председатель СК РФ взял на контроль «дело кадетов» в столице Республики Башкортостан. В ноябре прошлого года разгорелся скандал из-за драки с участием около сотни воспитанников уфимского кадетского корпуса. Позже стало известно, что в ней участвовали ученики 10 и 11 классов. Двух кадетов поместили в СИЗО. Родители арестованных записали видеообращение к властям и заявили о давлении.

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