Бастрыкин заинтересовался женщиной, лишившейся пальца в Башкирии

Ранее председатель СК РФ взял на контроль «дело кадетов» в столице Республики Башкортостан. В ноябре прошлого года разгорелся скандал из-за драки с участием около сотни воспитанников уфимского кадетского корпуса. Позже стало известно, что в ней участвовали ученики 10 и 11 классов. Двух кадетов поместили в СИЗО. Родители арестованных записали видеообращение к властям и заявили о давлении.