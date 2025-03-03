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Posted 3 марта, 20:41

Published 3 марта, 20:41

Modified 3 марта, 20:43

Updated 3 марта, 20:43

Сроки подготовки к зиме назвали к Башкирии

Башкирским чиновникам поставили дедлайн

3 марта 2025, 20:41
Фото: 1MI.

Сроки подготовки к зиме назвали к Башкирии

Предварительные приготовления к отопительному сезону — 2025/26 должны завершить уже к середине мая 2025 года, выяснил Mkset во вторник, 4 марта.

Задание башкирским чиновникам глава МинЖКХ Республики Ирина Голованова дала в понедельник, 3 марта, на правительственном совещании. Так, уже к 15 мая 2025 года у функционеров ведомства должен быть готов план подготовки к зиме.

Кроме того, до 1 апреля чиновникам предстоит составить план ликвидации всевозможных утечек и других аварий. Придумать, как подготовить теплоснабжащие организации к зиме, надо уже до 15 апреля, а до 30 апреля дан срок на план работы с управляющими компаниями и потребителями.

Стерлитамаковцы задолжали ₽855 млн за ЖКХ
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Ранее Mkset сообщал о том, что в Стерлитамаке долги жителей по ЖКХ превысили ₽855 млн.

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