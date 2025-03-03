Башкирским чиновникам поставили дедлайн

Кроме того, до 1 апреля чиновникам предстоит составить план ликвидации всевозможных утечек и других аварий. Придумать, как подготовить теплоснабжащие организации к зиме, надо уже до 15 апреля, а до 30 апреля дан срок на план работы с управляющими компаниями и потребителями.