Башкирским чиновникам поставили дедлайн

Posted 3 марта, 20:41
Published 3 марта, 20:41
Modified 3 марта, 20:43
Updated 3 марта, 20:43
Задание башкирским чиновникам глава МинЖКХ Республики Ирина Голованова дала в понедельник, 3 марта, на правительственном совещании. Так, уже к 15 мая 2025 года у функционеров ведомства должен быть готов план подготовки к зиме.
Кроме того, до 1 апреля чиновникам предстоит составить план ликвидации всевозможных утечек и других аварий. Придумать, как подготовить теплоснабжащие организации к зиме, надо уже до 15 апреля, а до 30 апреля дан срок на план работы с управляющими компаниями и потребителями.