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Posted 3 марта, 09:36

Published 3 марта, 09:36

Modified 3 марта, 09:36

Updated 3 марта, 09:36

Авиаэксперт Гусаров считает условием возобновления полётов в США ревизию санкций

3 марта 2025, 09:36
Эксперт отметил, что ключевым здесь является решение американских властей о снятии санкций с российских авиакомпаний.

Агентство «Ридус» попросило главного редактора портала Avia.ru Романа Гусарова прокомментировать возможное возобновление прямого авиасообщения между Россией и Соединенными Штатами. Это предложение обсуждалось в рамках двусторонних переговоров, прошедших недавно в Стамбуле.

По словам Гусарова, возобновление прямых рейсов между государствами является прямым следствием восстановления дипломатических отношений. Именно это и было главной темой переговоров в Турции. Он добавил, что с российской стороны никаких препятствий для этого нет. Однако со стороны США ситуация несколько сложнее.

Собеседник издания считает главной проблемой политическое решение американских властей о снятии с российских авиакомпаний санкций и отмены запрета на полеты, причем не только через Соединенные Штаты, но и через Канаду.

Авиаэксперт убежден, что снятием ограничений с российских авиаперевозчиков дело не ограничится. Ситуация также коснется и санкций в отношении финансовой системы РФ. Дело в том, что без взаиморасчетов физически не возможно осуществлять полеты, поэтому Вашингтону придется частично снять санкции с финансового сектора. Билеты на рейсы будут продаваться и в России, и в США. За них необходимо как-то рассчитываться. Также нужно будет платить за топливо, техническое обслуживание и ряд других услуг.

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