Авиаэксперт Гусаров считает условием возобновления полётов в США ревизию санкций

Авиаэксперт убежден, что снятием ограничений с российских авиаперевозчиков дело не ограничится. Ситуация также коснется и санкций в отношении финансовой системы РФ. Дело в том, что без взаиморасчетов физически не возможно осуществлять полеты, поэтому Вашингтону придется частично снять санкции с финансового сектора. Билеты на рейсы будут продаваться и в России, и в США. За них необходимо как-то рассчитываться. Также нужно будет платить за топливо, техническое обслуживание и ряд других услуг.