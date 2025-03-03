15-летний «шумахер» задержан в Башкирии

Минувшим вечером на дороге Бирск-Тастуба-Сатка инспекторы решили остановить «Киа Рио», но сделать это не удалось. Водитель просто проигнорировал сотрудников и прибавил газку. Началась погоня, во время которой автовладелец разогнался до 200 км/ч. Гонка продолжилась даже в Бирске, где водитель нарушил все мыслимые и немыслимые ПДД. После Бирска любитель погонять поехал в Мишкино, где его и удалось задержать.