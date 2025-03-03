15-летний «шумахер» задержан в Башкирии

Posted 3 марта, 07:51
Published 3 марта, 07:51
Modified 3 марта, 07:55
Updated 3 марта, 07:55
Минувшим вечером на дороге Бирск-Тастуба-Сатка инспекторы решили остановить «Киа Рио», но сделать это не удалось. Водитель просто проигнорировал сотрудников и прибавил газку. Началась погоня, во время которой автовладелец разогнался до 200 км/ч. Гонка продолжилась даже в Бирске, где водитель нарушил все мыслимые и немыслимые ПДД. После Бирска любитель погонять поехал в Мишкино, где его и удалось задержать.
Полицейские были крайне удивлены, когда обнаружили за рулём иномарки 15-летнего парня. Пришлось звонить отцу, который приехал на место и получил административный протокол за передачу автомобиля сыну. Также родителям выдали протокол за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей.
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