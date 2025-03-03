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Posted 3 марта, 07:51

Published 3 марта, 07:51

Modified 3 марта, 07:55

Updated 3 марта, 07:55

Подросток на иномарке задержан в Башкирии

15-летний «шумахер» задержан в Башкирии

3 марта 2025, 07:51
Фото: 1MI.

Подросток на иномарке задержан в Башкирии

В Мишкинском районе задержан 15-летний водитель, сообщает Госавтоинспекция по Республике Башкортостан в понедельник, 3 марта.

Минувшим вечером на дороге Бирск-Тастуба-Сатка инспекторы решили остановить «Киа Рио», но сделать это не удалось. Водитель просто проигнорировал сотрудников и прибавил газку. Началась погоня, во время которой автовладелец разогнался до 200 км/ч. Гонка продолжилась даже в Бирске, где водитель нарушил все мыслимые и немыслимые ПДД. После Бирска любитель погонять поехал в Мишкино, где его и удалось задержать.

Полицейские были крайне удивлены, когда обнаружили за рулём иномарки 15-летнего парня. Пришлось звонить отцу, который приехал на место и получил административный протокол за передачу автомобиля сыну. Также родителям выдали протокол за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей.

Ранее Mkset писал о смертельном ДТП в столице Республики Башкортостан.

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