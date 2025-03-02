«Зам» башкирского министра забрал у уфимца ₽3,5 млн

Испугавшись, медик принялся выполнять все требования лжесиловиков. Так, сперва аферисты попросили жертву взять кредит на ₽900 тысяч, а затем перевести его на «безопасный» счёт с продиктованными мошенниками реквизитами. Уже на этом момент история могла закончиться, так как банк безуспешно пытался вразумить уфимца, но горожанин был будто под гипнозом и покорно отдал все средства обманщикам.