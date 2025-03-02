«Зам» башкирского министра забрал у уфимца ₽3,5 млн

Posted 2 марта, 14:51
Published 2 марта, 14:51
Modified 2 марта, 14:53
Updated 2 марта, 14:53
Собеседник, по словам медработника, заявил тому, что его счёт был взломан — такое известие с фейкового аккаунта чиновника уфимец получил текстом. Сразу после этого раздался звонок с неизвестного номера. Звонивший представился сотрудником ФСБ и заявил о неком уголовном деле, фигурантом которого из-за махинаций с деньгами якобы рискует стать врач.
Испугавшись, медик принялся выполнять все требования лжесиловиков. Так, сперва аферисты попросили жертву взять кредит на ₽900 тысяч, а затем перевести его на «безопасный» счёт с продиктованными мошенниками реквизитами. Уже на этом момент история могла закончиться, так как банк безуспешно пытался вразумить уфимца, но горожанин был будто под гипнозом и покорно отдал все средства обманщикам.
На этом преступники не остановились. На следующий день позвонили обманутому врачу уже «банковские сотрудники». Аферисты сумели убедить жертву продать собственный автомобиль на ₽1,7 млн, передав деньги мошенникам, а также оформить ещё один кредит на ₽600 тысяч.