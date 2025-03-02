Вкуснее мяса: рецепты постных блюд и советы от экспертов

Соевый творог тофу содержит 12 гр белка. Из тофу можно приготовить сырники или пожарить в специях и смешать с овощами. Ещё один соевый продукт — фуджу. Мы привыкли называть её спаржа, но к зеленым и белым стеблям она отношения не имеет. Это пенка, которая образуется на поверхности кипящего соевого молока. Блюда из соевой спаржи богаты не только белком. Они содержат большое количество минералов — фосфор, магний, калий, кальций, железо, натрий.