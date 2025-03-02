Вкуснее мяса: рецепты постных блюд и советы от экспертов

Posted 2 марта, 04:29
Published 2 марта, 04:29
Modified 2 марта, 04:29
Updated 2 марта, 04:29
Великий пост длится семь недель. В 2025 году он начнётся после 2 марта, в Прощёного воскресенья, и завершится 20 апреля, в день Пасхи.
В это время существуют определённые ограничения в питании. В самые строгие дни поста, такие как первый день (3 марта 2025 года) и Страстная Пятница (18 апреля 2025 года), рекомендуется полностью отказаться от еды и питья, употребляя только чистую воду. В остальные дни поста следует придерживаться сухоядения — есть холодную растительную пищу.
Для всех людей, в чьей жизни Великий Пост имеет ценность и значимость — это крайне ответственное и важное событие. Поэтому подойти к нему нужно серьезно, считает врач-эндокринолог, диетолог клиники «Будь Здоров» Ксения Меркулова.
— Главное помнить, что Пост — это не только подвиг физический, но и духовный. Я рекомендую ежегодное плановое обследование приурочить именно к началу поста, чтобы удостовериться, что с состоянием здоровья все хорошо. Если по состоянию здоровья Ваш доктор не сможет порекомендовать Вам строгое соблюдения Поста, не расстраивайтесь! Ведь важно соблюдать чистоту помыслов, совершать добрые поступки, помогать окружающим людям и любить всех! — отмечает Ксения Меркулова.
Пост — самое время увеличить в рационе овощи и фрукты, любые, которые хорошо переносите. Например, это могут быть салаты из доступных по сезону овощей — белокочанной, краснокочанной капусты, свеклы, моркови, квашеная капуста, блюда из цветной капусты, брокколи, рекомендует Ксения Меркулова. Соблюдая Великий пост, следует делать акцент на растительную пищу — овощи, фрукты, зелень и растительный белок (фасоль, горох, нут, чечевица, продукты из сои, тофу, орехи и семена), ограничивая быстрые углеводы в виде меда, соков и кондитерских изделий, пусть даже с пометкой «постное».
Также в дни разрешённого принятия в пищу рыбы целесообразно добавлять рыбу и морепродукты — как ценный источник белка и омега-3 жирных кислот. Прием два раза в неделю 120-130 г жирной рыбы (красная рыба, скумбрия, сельдь) покрывает недельную потребность в омега 3.
— На самом деле, если соблюдать пост, разработав сбалансированный рацион питанию, можно и снизить вес, — обращает внимание Ксения Меркулова. — Для этого следует сместить акцент с продуктов, богатых насыщенными жирами и рафинированных мучных изделий на растительную пищу, менее обработанные зерновые — хлеб из обойной или цельнозерновой муки, макароны из твердых сортов пшеницы, крупы. Обычно растительной пищи по объему требуется больше, чем животной, так что добавляйте для сытости источники жиров — орехи, масла (кроме пальмового и кокосового), семена.
Ксения Меркулова перечислила доступные ингредиенты для постного меню и альтернативу мясу.
— Прежде всего это все бобовые продукты: фасоль, чечевица, горох нут, а также орехи, семена, тофу, соевые продукты, в меньшей мере — кукуруза, зерновые.
Во время Великого поста верующие исключают продукты животного происхождения, а значит и белок, который необходим организму для нормального функционирования. Белки участвуют в создании и восстановлении тканей, производстве гормонов и ферментов. Недостаток белка ведет к ухудшению умственной деятельности, снижению иммунитета, недостаточному насыщению от приема пищи, отмечает специалист по питанию Маргарита Беляева.
— Важно учитывать это при составлении постного меню и включать в рацион растительные продукты, которые содержат белок. Рекордсмены по количеству белка — бобовые. Чечевица, белая и красная фасоль, нут содержат 20 гр белка на 100 гр продукта. Их можно добавлять в овощные салаты, тем самым сделать прием пищи более насыщенным, — советует Маргарита Беляева и приводит примеры альтернативы животному белку в православный Великий пост.
Соевый творог тофу содержит 12 гр белка. Из тофу можно приготовить сырники или пожарить в специях и смешать с овощами. Ещё один соевый продукт — фуджу. Мы привыкли называть её спаржа, но к зеленым и белым стеблям она отношения не имеет. Это пенка, которая образуется на поверхности кипящего соевого молока. Блюда из соевой спаржи богаты не только белком. Они содержат большое количество минералов — фосфор, магний, калий, кальций, железо, натрий.
— Соевую спаржу обычно вымачивают и маринуют с морковью, но можно добавлять к гарнирам, приготовленным в азиатском стиле. Например, рис или гречневую лапшу обжарить с болгарским перцем, луком, стручковой фасолью в воке, добавить соус терияки и вымоченную спаржу. Получится отличное сбалансированное блюдо, — уверена Маргарита Беляева. — Единственный нюанс — растительные и животные белки все же разные по составу. Белок, содержащийся в продуктах животного происхождения, не заменит ни одна фасоль. К тому же белки из растительной пищи хуже усваиваются из-за содержания клетчатки в продукте. Но в Пост растительный белок, лучше, чем совсем никакого белка.
К основным противопоказаниям для соблюдения поста относятся острые состояния или обострения хронических заболеваний. Например, обострение язвенной болезни, острый панкреатит, состояния, требующие срочное оперативное вмешательство или лечение в стационаре. При имеющихся хронических заболеваниях ЖКТ нужно пройти обследование и проконсультироваться с врачом. Желательно это сделать заранее, до наступления поста, чтобы успеть пройти лечение. И затем обсудить с врачом особенности питания во время поста, принимая во внимание стадию и форму гастрита или другой патологии желудочно-кишечного тракта.
— Также при наличии сахарного диабета при изменении питания возможно потребуется коррекция лечения, что требует обсуждения с эндокринологом, — обращает внимание Ксения Меркулова. — Так же при заболеваниях, связанных с риском саокопении (снижения мышечной массы), к которым относятся онкология, ХОБЛ, диабет, остеопороз вы можете получить у священника согласие на ослабление поста (прием рыбы и/ иди молочных продуктов) или на использование любых продуктов в питании с акцентом на духовную составляющую поста.
В постном меню хорошо использовать картофель, фасоль и нут, так как они делают блюда сытными, сбалансированными и насыщенными по вкусу. Эти ингредиенты богаты клетчаткой, растительным белком и необходимыми микроэлементами, что особенно важно при ограниченном рационе, отмечает бренд-менеджер «Пиканта» Анна Киричек. Протертая мякоть томатов содержит ликопин, витамины A, C, E, калий и клетчатку, что способствует укреплению иммунитета, поддержанию сердечно-сосудистой системы и хорошему пищеварению.
Классическое постное блюдо с насыщенным вкусом, которое можно подавать с кашами или хлебом.
Ингредиенты:
Приготовление:
Простое и сытное блюдо для поста, в котором картофель пропитывается насыщенным томатным вкусом. Можно подавать как самостоятельное блюдо или в качестве гарнира. Очень доступные продукты.
Ингредиенты:
Приготовление:
Сытное блюдо, которое можно готовить заранее. Вкус становится насыщеннее на следующий день.
Ингредиенты:
Приготовление: