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Posted 2 марта, 04:29

Published 2 марта, 04:29

Modified 2 марта, 04:29

Updated 2 марта, 04:29

Рецепты блюд для Великого поста из доступных продуктов

Вкуснее мяса: рецепты постных блюд и советы от экспертов

2 марта 2025, 04:29
Фото: mkset.ru. Рецепты блюд для Великого поста из доступных продуктов
Православный Великий пост начинается в 2025 году в понедельник, 3 марта — узнаем у экспертов смысл религиозных ограничений и варианты пройти духовное и физическое очищение максимально комфортно.
Когда и как держать пост в 2025 году
Когда и как держать пост в 2025 году. Фото: 1MI

Православный Великий пост в 2025 году

Великий пост длится семь недель. В 2025 году он начнётся после 2 марта, в Прощёного воскресенья, и завершится 20 апреля, в день Пасхи.

В это время существуют определённые ограничения в питании. В самые строгие дни поста, такие как первый день (3 марта 2025 года) и Страстная Пятница (18 апреля 2025 года), рекомендуется полностью отказаться от еды и питья, употребляя только чистую воду. В остальные дни поста следует придерживаться сухоядения — есть холодную растительную пищу.

Для всех людей, в чьей жизни Великий Пост имеет ценность и значимость — это крайне ответственное и важное событие. Поэтому подойти к нему нужно серьезно, считает врач-эндокринолог, диетолог клиники «Будь Здоров» Ксения Меркулова.

— Главное помнить, что Пост — это не только подвиг физический, но и духовный. Я рекомендую ежегодное плановое обследование приурочить именно к началу поста, чтобы удостовериться, что с состоянием здоровья все хорошо. Если по состоянию здоровья Ваш доктор не сможет порекомендовать Вам строгое соблюдения Поста, не расстраивайтесь! Ведь важно соблюдать чистоту помыслов, совершать добрые поступки, помогать окружающим людям и любить всех! — отмечает Ксения Меркулова.
Что можно есть в пост и чем заменить мясо
Что можно есть в пост и чем заменить мясо. Фото: mkset.ru

Что можно есть в пост

Пост — самое время увеличить в рационе овощи и фрукты, любые, которые хорошо переносите. Например, это могут быть салаты из доступных по сезону овощей — белокочанной, краснокочанной капусты, свеклы, моркови, квашеная капуста, блюда из цветной капусты, брокколи, рекомендует Ксения Меркулова. Соблюдая Великий пост, следует делать акцент на растительную пищу — овощи, фрукты, зелень и растительный белок (фасоль, горох, нут, чечевица, продукты из сои, тофу, орехи и семена), ограничивая быстрые углеводы в виде меда, соков и кондитерских изделий, пусть даже с пометкой «постное».

Также в дни разрешённого принятия в пищу рыбы целесообразно добавлять рыбу и морепродукты — как ценный источник белка и омега-3 жирных кислот. Прием два раза в неделю 120-130 г жирной рыбы (красная рыба, скумбрия, сельдь) покрывает недельную потребность в омега 3.

— На самом деле, если соблюдать пост, разработав сбалансированный рацион питанию, можно и снизить вес, — обращает внимание Ксения Меркулова. — Для этого следует сместить акцент с продуктов, богатых насыщенными жирами и рафинированных мучных изделий на растительную пищу, менее обработанные зерновые — хлеб из обойной или цельнозерновой муки, макароны из твердых сортов пшеницы, крупы. Обычно растительной пищи по объему требуется больше, чем животной, так что добавляйте для сытости источники жиров — орехи, масла (кроме пальмового и кокосового), семена.

Ксения Меркулова перечислила доступные ингредиенты для постного меню и альтернативу мясу.

— Прежде всего это все бобовые продукты: фасоль, чечевица, горох нут, а также орехи, семена, тофу, соевые продукты, в меньшей мере — кукуруза, зерновые.
Котлеты в пост можно делать не только из мяса или рыбы
Котлеты в пост можно делать не только из мяса или рыбы. Фото: mkset.ru

Чем заменить мясо в пост

Во время Великого поста верующие исключают продукты животного происхождения, а значит и белок, который необходим организму для нормального функционирования. Белки участвуют в создании и восстановлении тканей, производстве гормонов и ферментов. Недостаток белка ведет к ухудшению умственной деятельности, снижению иммунитета, недостаточному насыщению от приема пищи, отмечает специалист по питанию Маргарита Беляева.

— Важно учитывать это при составлении постного меню и включать в рацион растительные продукты, которые содержат белок. Рекордсмены по количеству белка — бобовые. Чечевица, белая и красная фасоль, нут содержат 20 гр белка на 100 гр продукта. Их можно добавлять в овощные салаты, тем самым сделать прием пищи более насыщенным, — советует Маргарита Беляева и приводит примеры альтернативы животному белку в православный Великий пост.

Соевый творог тофу содержит 12 гр белка. Из тофу можно приготовить сырники или пожарить в специях и смешать с овощами. Ещё один соевый продукт — фуджу. Мы привыкли называть её спаржа, но к зеленым и белым стеблям она отношения не имеет. Это пенка, которая образуется на поверхности кипящего соевого молока. Блюда из соевой спаржи богаты не только белком. Они содержат большое количество минералов — фосфор, магний, калий, кальций, железо, натрий.

— Соевую спаржу обычно вымачивают и маринуют с морковью, но можно добавлять к гарнирам, приготовленным в азиатском стиле. Например, рис или гречневую лапшу обжарить с болгарским перцем, луком, стручковой фасолью в воке, добавить соус терияки и вымоченную спаржу. Получится отличное сбалансированное блюдо, — уверена Маргарита Беляева. — Единственный нюанс — растительные и животные белки все же разные по составу. Белок, содержащийся в продуктах животного происхождения, не заменит ни одна фасоль. К тому же белки из растительной пищи хуже усваиваются из-за содержания клетчатки в продукте. Но в Пост растительный белок, лучше, чем совсем никакого белка.
Ограничения для Великого поста
Ограничения для Великого поста. Фото: mkset.ru

Кому нельзя поститься

К основным противопоказаниям для соблюдения поста относятся острые состояния или обострения хронических заболеваний. Например, обострение язвенной болезни, острый панкреатит, состояния, требующие срочное оперативное вмешательство или лечение в стационаре. При имеющихся хронических заболеваниях ЖКТ нужно пройти обследование и проконсультироваться с врачом. Желательно это сделать заранее, до наступления поста, чтобы успеть пройти лечение. И затем обсудить с врачом особенности питания во время поста, принимая во внимание стадию и форму гастрита или другой патологии желудочно-кишечного тракта.

— Также при наличии сахарного диабета при изменении питания возможно потребуется коррекция лечения, что требует обсуждения с эндокринологом, — обращает внимание Ксения Меркулова. — Так же при заболеваниях, связанных с риском саокопении (снижения мышечной массы), к которым относятся онкология, ХОБЛ, диабет, остеопороз вы можете получить у священника согласие на ослабление поста (прием рыбы и/ иди молочных продуктов) или на использование любых продуктов в питании с акцентом на духовную составляющую поста.
Блюда в пост могут быть вкусными и сытными
Блюда в пост могут быть вкусными и сытными. Фото: mkset.ru

Блюда в пост: топ-3 рецепта от профессионалов

В постном меню хорошо использовать картофель, фасоль и нут, так как они делают блюда сытными, сбалансированными и насыщенными по вкусу. Эти ингредиенты богаты клетчаткой, растительным белком и необходимыми микроэлементами, что особенно важно при ограниченном рационе, отмечает бренд-менеджер «Пиканта» Анна Киричек. Протертая мякоть томатов содержит ликопин, витамины A, C, E, калий и клетчатку, что способствует укреплению иммунитета, поддержанию сердечно-сосудистой системы и хорошему пищеварению.

Великий Пост-2025 — что можно есть, список продуктов
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Тушеная капуста в томатном соусе

Классическое постное блюдо с насыщенным вкусом, которое можно подавать с кашами или хлебом.

Ингредиенты:

  • 500 г белокочанной капусты
  • 300 г протертой мякоти томатов
  • 1 морковь
  • 1 луковица
  • 2 ст. л. растительного масла (в дни послабления)
  • 1 ч. л. тмина
  • ½ ч. л. сладкой паприки
  • Соль и перец по вкусу
  • 100 мл воды

Приготовление:

  1. Капусту нашинковать, морковь натереть на терке, лук нарезать кубиками.
  2. В глубокой сковороде разогреть масло (или использовать воду в строгие дни поста), обжарить лук и морковь.
  3. Добавить капусту, перемешать и тушить 5 минут.
  4. Влить мякоть томатов, воду, добавить специи, накрыть крышкой и тушить на слабом огне 30–40 минут, периодически помешивая.
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Постное рагу с картофелем и томатным соусом

Простое и сытное блюдо для поста, в котором картофель пропитывается насыщенным томатным вкусом. Можно подавать как самостоятельное блюдо или в качестве гарнира. Очень доступные продукты.

Ингредиенты:

  • 500 г картофеля
  • 300 г протертой мякоти томатов
  • 1 луковица
  • 1 морковь
  • 2 зубчика чеснока
  • 1 ч. л. сладкой паприки
  • ½ ч. л. зиры
  • Соль и черный перец по вкусу
  • 1 ст. л. растительного масла (в дни послабления)
  • Зелень для подачи

Приготовление:

  1. Картофель очистить и нарезать кубиками.
  2. Лук, морковь и чеснок измельчить.
  3. В глубокой сковороде или кастрюле разогреть масло, пассеровать лук и морковь (или готовить с добавлением небольшого количества воды).
  4. Добавить картофель, влить протертые томаты, посолить, поперчить и добавить специи.
  5. Тушить под крышкой на медленном огне 25–30 минут, периодически помешивая.
  6. Готовое блюдо посыпать зеленью.
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Постная запеканка из фасоли с томатным соусом

Сытное блюдо, которое можно готовить заранее. Вкус становится насыщеннее на следующий день.

Ингредиенты:

  • 200 г белой фасоли (или 1 банка консервированной)
  • 300 г протертой мякоти томатов
  • 1 луковица
  • 2 зубчика чеснока
  • 1 морковь
  • 1 ч. л. орегано
  • ½ ч. л. паприки
  • Соль и перец по вкусу
  • 1 ст. л. растительного масла (в дни послабления)

Приготовление:

  1. Если используется сухая фасоль, ее нужно замочить на 8–10 часов, затем отварить до мягкости.
  2. Лук, чеснок и морковь измельчить, слегка обжарить в масле или протушить с небольшим количеством воды. Добавить фасоль, мякоть томатов, специи и тушить 10 минут.
  3. Выложить в форму для запекания и запекать в духовке при 180 °C около 20 минут.
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