Весна в Башкирии начинается капризно

Ветер в Башкирии будет дуть с юго-запада со скорость от 5 до 10 м/с. На большей части Республики ночью похолодает до -10°C… -15°C, местами столбики термометров опустятся до -18°C… -23°C. В светлое же время суток градусники покажут -2°C… -7°C.