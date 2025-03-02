Весна в Башкирии начинается капризно

Posted 2 марта, 15:02
Published 2 марта, 15:02
Modified 2 марта, 15:04
Updated 2 марта, 15:04
Ветер в Башкирии будет дуть с юго-запада со скорость от 5 до 10 м/с. На большей части Республики ночью похолодает до -10°C… -15°C, местами столбики термометров опустятся до -18°C… -23°C. В светлое же время суток градусники покажут -2°C… -7°C.
Из-за перепадов температур возникнет туман. Водителям и пешеходам следует быть крайне осторожными на дорогах.
В Уфе обещают погоду чуть теплее, чем в остальной Башкирии. В столице региона ночью будет -12°C… -14°C, на окраинах до -18°C… -20°C, днём -3°C… -5°C.