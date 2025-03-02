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Posted 2 марта, 15:02

Published 2 марта, 15:02

Modified 2 марта, 15:04

Updated 2 марта, 15:04

В Башкирии похолодает до -23°

Весна в Башкирии начинается капризно

2 марта 2025, 15:02
Фото: 1MI.

В Башкирии похолодает до -23°

Синоптики башкирского центра по гидрометеорологии спрогнозировали экстремальные температурные качели в понедельник, 3 марта.

Ветер в Башкирии будет дуть с юго-запада со скорость от 5 до 10 м/с. На большей части Республики ночью похолодает до -10°C… -15°C, местами столбики термометров опустятся до -18°C… -23°C. В светлое же время суток градусники покажут -2°C… -7°C.

Из-за перепадов температур возникнет туман. Водителям и пешеходам следует быть крайне осторожными на дорогах.

В Уфе обещают погоду чуть теплее, чем в остальной Башкирии. В столице региона ночью будет -12°C… -14°C, на окраинах до -18°C… -20°C, днём -3°C… -5°C.

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Ранее Mkset рассказывал о том, как Уфа отметила Масленицу.

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