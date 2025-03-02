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Posted 2 марта, 08:11

Published 2 марта, 08:11

Modified 2 марта, 08:13

Updated 2 марта, 08:13

Швейный коворкинг открывают в Уфе

Уфимский вуз станет швейным цехом

2 марта 2025, 08:11
Фото: 1MI.

Швейный коворкинг открывают в Уфе

В столице Башкирии на базе Уфимского университета науки и технологий (УУНиТ) открывают лабораторию «Кибер-ателье», сообщили в пресс-служба образовательного учреждения в воскресенье, 2 марта.

Фешн-коворкинг, по задумке, должен будет собрать вместе множество начинающих дизайнеров одежды для совместного развития и реализации идей.

Кроме студентов самого УУНиТ, целевой аудиторией новой лаборатории являются учащиеся других вузов и колледжей, а также самозанятые мастера и начинающие кутюрье. Толчком для таких специалистов, испытывающих проблемы с поиском необходимой площадки, и станет новый коворкинг.

Уфимские ученые рассказали о зарплатах
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Ранее Mkset рассказывал о том, сколько в Башкирии получают научные сотрудники.

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