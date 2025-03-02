Уфимский вуз станет швейным цехом

Posted 2 марта, 08:11
Published 2 марта, 08:11
Modified 2 марта, 08:13
Updated 2 марта, 08:13
Фешн-коворкинг, по задумке, должен будет собрать вместе множество начинающих дизайнеров одежды для совместного развития и реализации идей.
Кроме студентов самого УУНиТ, целевой аудиторией новой лаборатории являются учащиеся других вузов и колледжей, а также самозанятые мастера и начинающие кутюрье. Толчком для таких специалистов, испытывающих проблемы с поиском необходимой площадки, и станет новый коворкинг.