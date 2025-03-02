Творение Хабирова ушло с молотка

Напомним, 1 марта по всей башкирской столице развернулась народные гуляния по случаю Масленицы. Своим вниманием не обделили праздник и руководитель региона, а также мэр Уфы Ратмир Мавлиев. Оба они приняли участие в акции «Добрый блин», приготовив главное блюдо Масленицы.