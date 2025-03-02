Творение Хабирова ушло с молотка

Posted 2 марта, 04:46
Published 2 марта, 04:46
Modified 2 марта, 04:48
Updated 2 марта, 04:48
Напомним, 1 марта по всей башкирской столице развернулась народные гуляния по случаю Масленицы. Своим вниманием не обделили праздник и руководитель региона, а также мэр Уфы Ратмир Мавлиев. Оба они приняли участие в акции «Добрый блин», приготовив главное блюдо Масленицы.
Блинчик, который испёк Хабиров, разыграли прямо на месте в формате аукциона. Победитель предложил за угощение ₽10 тысяч. Эти деньги, как объявил ведущий, отправят на СВО.