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Posted 2 марта, 04:46

Published 2 марта, 04:46

Modified 2 марта, 04:48

Updated 2 марта, 04:48

Блин Хабирова продали за ₽10 тысяч

Творение Хабирова ушло с молотка

2 марта 2025, 04:46
Фото: Радий Хабиров / Vk.

Блин Хабирова продали за ₽10 тысяч

Сюжет
Праздник
Глава Башкортостана Радий Хабиров попробовал себя в роли кулинара на Масленице, кадры с места публикуют Telegram-каналы в воскресенье, 2 марта.

Напомним, 1 марта по всей башкирской столице развернулась народные гуляния по случаю Масленицы. Своим вниманием не обделили праздник и руководитель региона, а также мэр Уфы Ратмир Мавлиев. Оба они приняли участие в акции «Добрый блин», приготовив главное блюдо Масленицы.

Блинчик, который испёк Хабиров, разыграли прямо на месте в формате аукциона. Победитель предложил за угощение ₽10 тысяч. Эти деньги, как объявил ведущий, отправят на СВО.

Видео: Ufa_rb/Telegram.
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О том, как прошёл первый день празднования Масленицы в Уфе, читайте в репортаже Mkset.

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