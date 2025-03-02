Столетний ветеран умер после юбилея в Башкирии

Posted 2 марта, 14:47
Published 2 марта, 14:47
Modified 2 марта, 14:49
Updated 2 марта, 14:49
Фронтовик родился в Баймакском районе Башкирии. В раннем детстве семья Николая Алексеевича переехала в Бурибай. В 17-летнем возрасте, за почти месяц до своего дня рождения (январь 1943 года), Гаврилов отправился на фронт. В 1944 году был ранен и отправлен в запас.
В мирное время завёл семью с детьми. В разные годы работал радистом, киномехаником и руководителем духового оркестра. Имел значок отличника кинематографии, а также звание Заслуженного работника культуры СССР. Обучал людей игре на духовых инструментов — у Гаврилова искусству научились порядка 600 человек.
Свой столетний юбилей башкортостанец отметил в феврале 2025 года. Спустя несколько дней его не стало. Что именно стало причиной смерти — в администрации района не уточнили.