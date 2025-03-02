Столетний ветеран умер после юбилея в Башкирии

Фронтовик родился в Баймакском районе Башкирии. В раннем детстве семья Николая Алексеевича переехала в Бурибай. В 17-летнем возрасте, за почти месяц до своего дня рождения (январь 1943 года), Гаврилов отправился на фронт. В 1944 году был ранен и отправлен в запас.