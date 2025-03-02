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Posted 2 марта, 14:47

Published 2 марта, 14:47

Modified 2 марта, 14:49

Updated 2 марта, 14:49

Николай Гаврилов скончался в Башкирии

Столетний ветеран умер после юбилея в Башкирии

2 марта 2025, 14:47
Фото: администрация Хайбуллинского района РБ.

Николай Гаврилов скончался в Башкирии

Тяжёлую утрату понёс Башкортостан — на 101-м году жизни скончался ветеран Великой Отечественной войны Николай Гаврилов, сообщили в пресс-службе администрации Хайбуллинского района Республики.

Фронтовик родился в Баймакском районе Башкирии. В раннем детстве семья Николая Алексеевича переехала в Бурибай. В 17-летнем возрасте, за почти месяц до своего дня рождения (январь 1943 года), Гаврилов отправился на фронт. В 1944 году был ранен и отправлен в запас.

В мирное время завёл семью с детьми. В разные годы работал радистом, киномехаником и руководителем духового оркестра. Имел значок отличника кинематографии, а также звание Заслуженного работника культуры СССР. Обучал людей игре на духовых инструментов — у Гаврилова искусству научились порядка 600 человек.

Свой столетний юбилей башкортостанец отметил в феврале 2025 года. Спустя несколько дней его не стало. Что именно стало причиной смерти — в администрации района не уточнили.

Ветеран-долгожитель скончался в Башкирии
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Ранее Mkset сообщал о том, что в Башкирии скончался 99-летний ветеран ВОВ Пётр Заборов.

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