Смертельная опасность грозит Башкирии

Posted 2 марта, 14:54
Published 2 марта, 14:54
Modified 2 марта, 14:56
Updated 2 марта, 14:56
Как считают эксперты, проснуться паразиты могут уже в середине апреля, что на несколько недель раньше нормы.
Причиной всему — аномально тёплая зима. Хотя конец февраля был довольно морозным, рубеж последних двух месяца отличился аномально высокими температурами.
Укусы клещей могут передавать опасные заболевания, такие как клещевой энцефалит и боррелиоз (болезнь Лайма). Эти болезни могут вызывать тяжелые осложнения, включая поражение нервной системы, суставов и внутренних органов.
Чтобы защитить себя от клещей, следует соблюдать несколько простых мер предосторожности:
Своевременные меры предосторожности помогут избежать неприятных последствий и сохранить здоровье.
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