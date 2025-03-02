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Posted 2 марта, 14:54

Published 2 марта, 14:54

Modified 2 марта, 14:56

Updated 2 марта, 14:56

В Башкирии рано активизируются клещи

Смертельная опасность грозит Башкирии

2 марта 2025, 14:54
Фото: 1MI.

В Башкирии рано активизируются клещи

Начало активности клещей в Башкортостане начнётся раньше времени, соответствующий прогноз озвучили в Роспотребнадзоре Республики в воскресенье, 2 марта.

Как считают эксперты, проснуться паразиты могут уже в середине апреля, что на несколько недель раньше нормы.

Причиной всему — аномально тёплая зима. Хотя конец февраля был довольно морозным, рубеж последних двух месяца отличился аномально высокими температурами.

Фото: 1MI

Укусы клещей могут передавать опасные заболевания, такие как клещевой энцефалит и боррелиоз (болезнь Лайма). Эти болезни могут вызывать тяжелые осложнения, включая поражение нервной системы, суставов и внутренних органов.

Чтобы защитить себя от клещей, следует соблюдать несколько простых мер предосторожности:

  • На природе надевайте светлую одежду с длинными рукавами, заправляйте брюки в носки, а голову покрывайте кепкой или панамой;
  • Используйте репелленты против клещей на кожу и одежду;
  • После прогулки в лесу или парке внимательно осматривайте тело и одежду, особенно в местах складок кожи;
  • Если клещ присосался, его нужно аккуратно удалить пинцетом, не раздавливая, и обработать место укуса антисептиком.

Своевременные меры предосторожности помогут избежать неприятных последствий и сохранить здоровье.

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