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Posted 2 марта, 07:00

Published 2 марта, 07:00

Modified 2 марта, 15:28

Updated 2 марта, 15:28

Сегодня в Уфе: температурные качели, Хабиров-кулинар и новый праздник

Сегодня в Уфе: температурные качели, Хабиров-кулинар и новый праздник

2 марта 2025, 07:00
Фото: https://gelio.livejournal.com/204790.html
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Дайджест главных новостей и всё, что нужно знать на сегодня, 3 марта.

Погода в Уфе 3 марта

В Уфе в понедельник, 3 марта, ожидается облачная погода с прояснениями. Без существенных осадков.

Ветер юго-западный 5-10 м/с.

Температура воздуха ночью -12, -14°, на окраинах -18, -20°, днём -3, -5°.

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Перекрытия дорог в Уфе 3 марта

Улицы Красина, Султанова

  • Где: половина проезжей части;
  • Когда: с 27 января по 18 марта.

Улица Авроры

  • Где: дом №18, полное перекрытие;
  • Когда: с 26 января по 15 марта.

Проспект Салавата Юлаева

  • Где: участок 200 м, крайне правая полоса перед съездом №10 на транспортной развязке в створе улицы Галле;
  • Когда: с 26 января по 15 марта.

Улица Северная

  • Где: две полосы проезжей части в обе стороны между домами № 2/1 и 4;
  • Когда: с 28 января по 1 августа.

Улица Дагестанская

  • Где: от дома №16 до съезда на улицу Ришата Нигмати;
  • Когда: с 19 марта по 9 апреля;

Улица Шота Руставели

  • Где: створ улицы Ладыгина;
  • Когда: с 10 по 13 марта;

Улица Мубарякова

  • Где: вблизи пешеходного перехода у дома №3;
  • Когда: 8–9 марта, 15–16 марта.
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Отключения воды в Уфе 3 марта

В субботу, 1 марта, «Уфаводоканал» не планирует отключений воды у абонентов города.

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Главные новости Уфы 3 марта

Дайджест публикаций Mkset за выходные, 1–2 марта.

Творение Хабирова ушло с молотка

К празднованиям Масленицы в Уфе в субботу, 1 марта, присоединились мэр Уфы Ратмир Мавлиев и глава Башкирии Радий Хабиров. Оба они приняли участие в акции «Добрый блин», приготовив главное блюдо Масленицы.

Блинчик, который испёк Хабиров, разыграли прямо на месте в формате аукциона. Победитель предложил за угощение ₽10 тысяч. Эти деньги, как объявил ведущий, отправят на СВО.

Уфимцы выбирают названия улиц

Мэрия Уфы запустила голосование за новые названия улиц и переулков в посёлке Нагаево, сообщается на ресурсах городских властей.

Так, три топономических изменения произведут в честь героев СССР и участников Великой Отечественной войны — Мустафы Газизова (первый полный кавалер ордена Славы из Башкирии), Николая Морева и Нуруллы Сафина (Герои Советского Союза).

Ещё две улицы назовут в честь деятелей культуры — дирижёра Гайнетдина Муталова и композитора Сергея Миролюбова.

Во всех случаях на момент публикации большинство голосов — «за» наречение улиц упомянутыми именами. Проводится опрос до 11 марта 2025 года. Для участия надо зарегистрироваться на портале мэрии. Опросы доступны по ссылке.

Хабиров рассказал о новом празднике

Своё решение глава Республики Радий Хабиров озвучил на встрече с башкирскими садоводами 28 февраля 2025 года в Уфе. Любителей «фитнеса на грядках» руководитель региона одарил собственным праздником — Днём садовода.

С точной датой власти Башкирии пока не определились. Хабиров заявил, что «ждёт [соответствующих] предложений» от огородников. Пока лишь известно, что отмечать День садовода будут, вероятнее всего, весной.

Главный полицейский Башкирии ушёл в отставку

Кресло начальника Министерства внутренних дел в Башкирии добровольно покинул Александр Прядко, проработав на этой должности два года, заявляют СМИ и инсайдерские Telegram-каналы.

Утверждается, что увольнению 60-летнего генерал-майора предшествовал длительный отпуск. Соответствующий рапорт он уже подписал. Сейчас обязанности Прядко легли на его «зама» — Артура Сайфуллина. Не исключено, что он может возглавить ведомство в дальнейшем.

О причинах своего решения теперь уже бывший руководитель МВД Башкирии публично не сообщал.

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