Сегодня в Уфе: температурные качели, Хабиров-кулинар и новый праздник

Posted 2 марта, 07:00
Published 2 марта, 07:00
Modified 2 марта, 15:28
Updated 2 марта, 15:28
В Уфе в понедельник, 3 марта, ожидается облачная погода с прояснениями. Без существенных осадков.
Ветер юго-западный 5-10 м/с.
Температура воздуха ночью -12, -14°, на окраинах -18, -20°, днём -3, -5°.
В субботу, 1 марта, «Уфаводоканал» не планирует отключений воды у абонентов города.
Дайджест публикаций Mkset за выходные, 1–2 марта.
К празднованиям Масленицы в Уфе в субботу, 1 марта, присоединились мэр Уфы Ратмир Мавлиев и глава Башкирии Радий Хабиров. Оба они приняли участие в акции «Добрый блин», приготовив главное блюдо Масленицы.
Блинчик, который испёк Хабиров, разыграли прямо на месте в формате аукциона. Победитель предложил за угощение ₽10 тысяч. Эти деньги, как объявил ведущий, отправят на СВО.
Мэрия Уфы запустила голосование за новые названия улиц и переулков в посёлке Нагаево, сообщается на ресурсах городских властей.
Так, три топономических изменения произведут в честь героев СССР и участников Великой Отечественной войны — Мустафы Газизова (первый полный кавалер ордена Славы из Башкирии), Николая Морева и Нуруллы Сафина (Герои Советского Союза).
Ещё две улицы назовут в честь деятелей культуры — дирижёра Гайнетдина Муталова и композитора Сергея Миролюбова.
Во всех случаях на момент публикации большинство голосов — «за» наречение улиц упомянутыми именами. Проводится опрос до 11 марта 2025 года. Для участия надо зарегистрироваться на портале мэрии. Опросы доступны по ссылке.
Своё решение глава Республики Радий Хабиров озвучил на встрече с башкирскими садоводами 28 февраля 2025 года в Уфе. Любителей «фитнеса на грядках» руководитель региона одарил собственным праздником — Днём садовода.
С точной датой власти Башкирии пока не определились. Хабиров заявил, что «ждёт [соответствующих] предложений» от огородников. Пока лишь известно, что отмечать День садовода будут, вероятнее всего, весной.
Кресло начальника Министерства внутренних дел в Башкирии добровольно покинул Александр Прядко, проработав на этой должности два года, заявляют СМИ и инсайдерские Telegram-каналы.
Утверждается, что увольнению 60-летнего генерал-майора предшествовал длительный отпуск. Соответствующий рапорт он уже подписал. Сейчас обязанности Прядко легли на его «зама» — Артура Сайфуллина. Не исключено, что он может возглавить ведомство в дальнейшем.
О причинах своего решения теперь уже бывший руководитель МВД Башкирии публично не сообщал.