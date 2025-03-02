Рост цен на уфимские новостройки остановился — надолго ли?

Так, в Уфе «квадрат» в новостройках по итогам февраля 2025 года приблизился к цене в ₽167,5 тыс. (-0,2%), с таким показателем столица Башкортостана занимает 13-е место по России. Для сравнения, самое дорогое жилья на первичном рынке — в Сочи (₽399,1 тыс. за квадратный метр).