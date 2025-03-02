Рост цен на уфимские новостройки остановился — надолго ли?

Posted 2 марта, 13:24
Published 2 марта, 13:24
Modified 2 марта, 13:26
Updated 2 марта, 13:26
Так, в Уфе «квадрат» в новостройках по итогам февраля 2025 года приблизился к цене в ₽167,5 тыс. (-0,2%), с таким показателем столица Башкортостана занимает 13-е место по России. Для сравнения, самое дорогое жилья на первичном рынке — в Сочи (₽399,1 тыс. за квадратный метр).
Средняя цена же среднестатистической новой квартиры в Уфе составляет ₽7,6 млн. Этот показатель упал за февраль на 0,5%.
Динамику эксперты связывают со слишком дорогой ипотекой. Среднероссийские показатели роста цен на «квадрат» в новостройке (+0,3%) формально удержались в положительных значениях, но аналитики считают, что стоимость будет продолжать падать. Специалисты прогнозируют, что уже в марте цены «уйдут в минус».