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Posted 2 марта, 13:24

Published 2 марта, 13:24

Modified 2 марта, 13:26

Updated 2 марта, 13:26

В Уфе упали цены на квартиры в новостройках

Рост цен на уфимские новостройки остановился — надолго ли?

2 марта 2025, 13:24
Фото: 1MI.

В Уфе упали цены на квартиры в новостройках

Аналитики зафиксировали незначительное падение стоимости жилья на «первичке», соответствующим исследованием с Mkset в воскресенье, 2 марта, поделился портал «Мир квартир».

Так, в Уфе «квадрат» в новостройках по итогам февраля 2025 года приблизился к цене в ₽167,5 тыс. (-0,2%), с таким показателем столица Башкортостана занимает 13-е место по России. Для сравнения, самое дорогое жилья на первичном рынке — в Сочи (₽399,1 тыс. за квадратный метр).

Средняя цена же среднестатистической новой квартиры в Уфе составляет ₽7,6 млн. Этот показатель упал за февраль на 0,5%.

Динамику эксперты связывают со слишком дорогой ипотекой. Среднероссийские показатели роста цен на «квадрат» в новостройке (+0,3%) формально удержались в положительных значениях, но аналитики считают, что стоимость будет продолжать падать. Специалисты прогнозируют, что уже в марте цены «уйдут в минус».

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Ранее Mkset сообщал о том, что в Уфе продолжают стремительно набирать в цене автомобили.

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