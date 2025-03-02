Неуловимый персонал, бургер с тараканом и аромат канализации — лучшие места Уфы

Posted 2 марта, 09:37
Published 2 марта, 09:37
Modified 2 марта, 09:39
Updated 2 марта, 09:39
В 2025 году таких организаций — это и развлекательные заведения, и отели, и все объекты, занимающиеся оказанием каких-либо услуги — в столице Башкирии насчитали 1283. Претенденты из некоторых категорий стали «хорошими» впервые, в частности, компьютерные клубы, клубы виртуальной реальности, турбазы, санатори и медицинские лаборатории. Среди российских городов-миллионников Уфа заняла двенадцатое место по числу награждённых мест.
Достойнее всего аналитики оценили рестораны города — более четверти заведений общепита получили заветный статус.
Награда «Хорошее место» вручается с 2018 года местам, которым пользователи «Яндекс Карт» ставят высокие оценки, хвалят в отзывах и рекомендуют, и помогает владельцам бизнесов привлечь больше внимания к своим организациям онлайн и офлайн. Места выделяются специальной отметкой с названием награды, а в городе становятся более заметными благодаря яркой наклейке «Хорошее место».
Mkset же изучил отзывы гостей, которым не посчастливилось испытать в уфимских «хороших местах» негативный опыт. С кафе и ресторанов мы и начнём. Ниже приводятся отзывы на «Вкусно — и точка» в Сипайлово и «Бургер кинг» на 50-летия Октября.
— Заправился воппером с тараканом! Спасибо за приятный аппетит, — выразил «благодарность» Айдар С.
— Прекрасная забегаловка, даже живность есть за такую маленькую цену, — вновь намекнул на тараканов Максим З.
— Грязные, жирные столы, бургеры холодные. Девиз «Готовим на огне» не сопоставим, — посетовал Денис К.
— Вечно толпа школоты, которая горланит на весь зал, — жалуется Антон П.
— Купили «Цезарь ролл» — кушать невозможно, лаваш будто мокрый, прилипает всё к зубам. Не поленились — вернули обратно, но нам дали снова такой же, — оставила отзыв Мария Р.
Среди лучших мест города оказался и знаменитый клуб «Максимиллианс». На него негативных отзывов также в достатке.
— У подруги был день рождения, исполнилось 18 лет. Два молодых охранника решили, что они тут заправляют всем и начали доказывать, что у них вход с 21 года, хотя на сайте написано иначе. При просьбе вызвать администратора ответили, что все заняты. Я, будучи из другого города, рассчитывала на радушный примем. Заранее списалась во «ВКонтакте», думала, что будет всё хорошо и мы проведём весело вечер. Полностью разочаровалась, — пишет опечаленная Валерия.
Руководство в ответ лишь дежурно пообещало передать пожелания руководству. Некоторые отзывы, напротив, свидетельствуют уже не о слишком жёстких «фейсерах», а о недостаточно строгой политике клуба.
— Раньше было лучше, пускают всех подряд, — сетует Гульназ Ф.
— Полчаса простоял у барной стойки, бармен так и не дошёл до меня, — рассказал Артур А. — Не вижу смысла возвращаться.
— Одна и та же музыка уже много лет. Вы издеваетесь? Сколько можно так глумиться над посетителями? Да, к вам ходят люди, которым за далеко за двадцать: 30-55 лет! Но это не значит, что все они фанаты хитов 70-90-х! — воззвал уфимец с ником «Я знаю».
Отрицательный фидбэк оставляют и известного в Башкирии «Президент Отеля» в Зелёной Роще.
— Старый совдеповский отель с ужасным СПА и номерным фондом. Из приятного — только холл и ресепшен, — считает Евгений Ч.
— Воняет канализацией в «люксе», ремонт старый, персонал и рестик — отличные, — утверждает Роман.
В другом конце района расположился отель «Иремель».
— Отель не дотягивает даже до двух звёзд… Старые покрытия на полах… Узкие убитые кровати… В номерах нет телефонов, чтобы связаться с персоналом. Ключи от номера, как в 1980 году. Короче, не стоит связываться, тем более за такую сумму, — раскритиковал гостиницу Борис Б.
Ужасно мало места! Неудивительно, бывшая общага! — резюмировал Ильдар Х.
На отзыв гостя администрация ответила в весьма резкой манере:
— Номера у нас 20 кв. м — эта информация доступна на всех каналах бронирования. И в здании уже неоднократно производился кап.ремонт) Уже более 10 лет здесь расположен ОТЕЛЬ, — пишет представитель организации.