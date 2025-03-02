Неуловимый персонал, бургер с тараканом и аромат канализации — лучшие места Уфы

Mkset же изучил отзывы гостей, которым не посчастливилось испытать в уфимских «хороших местах» негативный опыт. С кафе и ресторанов мы и начнём. Ниже приводятся отзывы на «Вкусно — и точка» в Сипайлово и «Бургер кинг» на 50-летия Октября.