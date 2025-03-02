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Posted 2 марта, 08:22

Published 2 марта, 08:22

Modified 2 марта, 08:24

Updated 2 марта, 08:24

В Салавате выделят ₽174 млн на ремонт общественных пространств

На «башкирский бродвей» потратят ₽174 млн

2 марта 2025, 08:22
Фото: Институт развития городов РБ.

В Салавате выделят ₽174 млн на ремонт общественных пространств

Власти Салавата ищут подрядчика для реализации крупного проекта благоустройства, соответствующую информацию на портале госзакупок Mkset изучил в воскресенье, 2 марта.

Речь идёт о проекте «Салават: семь сновидений сквозь явь». Ранее власти города подавали заявку на всероссийский конкурс, в котором инициатива нашла поддержку.

Максимальная цена контракта составляет ₽173,9 млн. Большую часть из этой суммы — ₽103,1 млн — направят из федерального бюджета. Казна Республики же добавит ₽69 млн, остальное доберут из денег самого города.

В программу благоустройства входит превращение улицы Первомайской в прогулочную «с атмосферой „бродвея“». Более гостеприимный вид получит также улица Дзержинского, кроме того, рабочие перестроят площадь Ленина.

Капремонт музея Салавата Юлаева оценили в ₽124 млн
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Ранее Mkset сообщал о том, что в Башкирии потратят ₽124 млн на реставрацию музея Салавата Юлаева.

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