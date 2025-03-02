На «башкирский бродвей» потратят ₽174 млн

Posted 2 марта, 08:22
Published 2 марта, 08:22
Modified 2 марта, 08:24
Updated 2 марта, 08:24
Речь идёт о проекте «Салават: семь сновидений сквозь явь». Ранее власти города подавали заявку на всероссийский конкурс, в котором инициатива нашла поддержку.
Максимальная цена контракта составляет ₽173,9 млн. Большую часть из этой суммы — ₽103,1 млн — направят из федерального бюджета. Казна Республики же добавит ₽69 млн, остальное доберут из денег самого города.
В программу благоустройства входит превращение улицы Первомайской в прогулочную «с атмосферой „бродвея“». Более гостеприимный вид получит также улица Дзержинского, кроме того, рабочие перестроят площадь Ленина.