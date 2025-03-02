Известного врача из Уфы ограбили в Аргентине

Posted 2 марта, 15:20
Published 2 марта, 15:20
Modified 2 марта, 15:22
Updated 2 марта, 15:22
По словам Валиковой, нападение грабителя случилось, когда та ехала в такси. Мужчина на мотоцикле подъехал к авто, открыл дверь машины и ловким движением выхватил телефон из рук врача, после чего скрылся. Преступника в итоге так и не нашли.
— Я ехала с вечеринки — поскольку я с детьми, все вечеринки у меня заканчиваются в девять вечера — пишу мужу из «Убера», что всё нормально. Вдруг какой-то чувак открывает дверь и отбирает у меня телефон. Там старая машина, где чтобы заблокировать дверь, надо было нажать на кнопку, но почему-то дверь не закрылась, — рассказывает Валикова.
Случилось всё, по словам уфимки, в районе Палермо, где больше всего туристов. Там, где врач живёт сейчас, «как-то потише». Так или иначе, на улице всё равно ей часто приходится соблюдать различные меры предосторожности.
— Я не гуляю по вечерам, но это потому что я с детьми, у нас отбой в девять вечера. Если же гулять днём, то я не боюсь, я себя снимаю [на камеру телефона], — поделилась лайфхаком Валикова.
Виктория Валикова — врач-инфекционист и тропиколог из Уфы. В 2015 году она совместно с Кариной Башаровой основала некоммерческий проект Health&Help, целью которого является предоставление медицинской помощи в отдаленных и малообеспеченных регионах Центральной Америки. Первая клиника была открыта в Гватемале в 2017 году, а затем в Никарагуа.
Ранее Mkset сообщал о том, что в Уфе полицейские задержали преступников, связанных с серией краж из дорогих иномарок.