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Posted 2 марта, 15:20

Published 2 марта, 15:20

Modified 2 марта, 15:22

Updated 2 марта, 15:22

В Аргентине ограбили уфимского врача Викторию Валикову

Известного врача из Уфы ограбили в Аргентине

2 марта 2025, 15:20
Фото: Погнали! /YouTube.

В Аргентине ограбили уфимского врача Викторию Валикову

Врача-инфекциониста Викторию Валикову, переехавшую из Уфы в Латинскую Америку, ограбили на улицах Буэнос-Айреса, рассказала медицинский специалист в программе «Погнали!» — сюжет показали по телеканалу «Пятница» в воскресенье, 2 марта.

По словам Валиковой, нападение грабителя случилось, когда та ехала в такси. Мужчина на мотоцикле подъехал к авто, открыл дверь машины и ловким движением выхватил телефон из рук врача, после чего скрылся. Преступника в итоге так и не нашли.

— Я ехала с вечеринки — поскольку я с детьми, все вечеринки у меня заканчиваются в девять вечера — пишу мужу из «Убера», что всё нормально. Вдруг какой-то чувак открывает дверь и отбирает у меня телефон. Там старая машина, где чтобы заблокировать дверь, надо было нажать на кнопку, но почему-то дверь не закрылась, — рассказывает Валикова.

Случилось всё, по словам уфимки, в районе Палермо, где больше всего туристов. Там, где врач живёт сейчас, «как-то потише». Так или иначе, на улице всё равно ей часто приходится соблюдать различные меры предосторожности.

— Я не гуляю по вечерам, но это потому что я с детьми, у нас отбой в девять вечера. Если же гулять днём, то я не боюсь, я себя снимаю [на камеру телефона], — поделилась лайфхаком Валикова.

Виктория Валикова — врач-инфекционист и тропиколог из Уфы. В 2015 году она совместно с Кариной Башаровой основала некоммерческий проект Health&Help, целью которого является предоставление медицинской помощи в отдаленных и малообеспеченных регионах Центральной Америки. Первая клиника была открыта в Гватемале в 2017 году, а затем в Никарагуа.

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Ранее Mkset сообщал о том, что в Уфе полицейские задержали преступников, связанных с серией краж из дорогих иномарок.

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