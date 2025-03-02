Известного врача из Уфы ограбили в Аргентине

Виктория Валикова — врач-инфекционист и тропиколог из Уфы. В 2015 году она совместно с Кариной Башаровой основала некоммерческий проект Health&Help, целью которого является предоставление медицинской помощи в отдаленных и малообеспеченных регионах Центральной Америки. Первая клиника была открыта в Гватемале в 2017 году, а затем в Никарагуа.