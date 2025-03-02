«Думали, ядерная война началась»: уфимцы вспоминают крупнейшую ж/д катастрофу

Взрыв произошёл из-за утечки смеси пропана и бутана из газопровода «Западная Сибирь — Урал — Поволжье». Газ незаметно скапливался в низине возле железной дороги, пока искра от одного из поездов не вызвала детонацию. По мощности это было сравнимо с 10 000 тоннами тротила. Взрыв вызвал масштабный пожар, охвативший более километра железнодорожного полотна, и его последствия ощущались за десятки километров.