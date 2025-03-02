«Думали, ядерная война началась»: уфимцы вспоминают крупнейшую ж/д катастрофу

Posted 2 марта, 08:22
Published 2 марта, 08:22
Modified 2 марта, 08:24
Updated 2 марта, 08:24
Ашинская железнодорожная катастрофа произошла 4 июня 1989 года в Башкирской АССР, недалеко от станции Улу-Теляк. Название трагедия получила по ближайшему крупному населённому пункту — городу Аше.
Тогда два пассажирских поезда, следовавших в противоположных направлениях по Транссибирской магистрали, оказались в эпицентре мощного взрыва газа, просочившегося из расположенного рядом трубопровода.
Взрыв произошёл из-за утечки смеси пропана и бутана из газопровода «Западная Сибирь — Урал — Поволжье». Газ незаметно скапливался в низине возле железной дороги, пока искра от одного из поездов не вызвала детонацию. По мощности это было сравнимо с 10 000 тоннами тротила. Взрыв вызвал масштабный пожар, охвативший более километра железнодорожного полотна, и его последствия ощущались за десятки километров.
Точные данные о числе погибших остаются неточными, но официально говорится о 575 жертвах и около 800 пострадавших. Многие тела сгорели до неузнаваемости. После трагедии были ужесточены меры безопасности при эксплуатации газопроводов, а также пересмотрены подходы к их прокладке, чтобы подобные катастрофы больше не повторялись.
Местные жители, оказавшиеся в районе катастрофы, вспоминали произошедшее как настоящий ад. Очевидцы рассказывали, что в момент взрыва небо вспыхнуло ослепительно-оранжевым светом, а огненный шар поднялся на сотни метров в высоту. Вспышка была такой мощной, что её видели даже в Челябинске.
Те, кто первыми прибежали на место трагедии, вспоминали обгоревшие вагоны, людей, сбитых взрывной волной, и страшные крики раненых. Ужасные картины застыли в их памяти на всю жизнь.
— Я утром того дня в магазин за хлебом пошла. Ничего понять не могу: вертолеты туда- юда снуют, вся улица Айская в пробке — все к обочинам прижались, скорые пропускают. И дико напряженные люди с каменными лицами по улицам ходят, — вспоминает злосчастный день Дина К.
— Мы в тот день на байдарках на озере Волчек тренировались. А над нами военные вертолеты летали. Мы еще прикалывались, мол, военные за пивом полетели. А мой брат со своим классом и с отцом как раз в Аше был в лесу. Когда по небу огненные круги расползаться стали, отец подумал, что атомная война началась. Детей заставил ватно-марлевые повязки одеть и дождевики. Так на вокзал и вышли. Вид у них конечно был… Но никто не смеялся. Поезда не ходили, но специально для них автобус до Уфы выделили, — рассказывает Егор Ф.
— Слышали взрыв, появился запах газа. Весь день над нами вертолёты летали. Мы ничего понять не могли. Соседка по радио услышала о катастрофе, — поделилась воспоминаниями Нина П.
— Думали, ядерная война началась. Через несколько дней состав в Урман пригнали в тупик. Был понятым. Комиссия по вагонам ходила. Жесть, металл расплавленный, — написал уфимец Радик.