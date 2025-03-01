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Posted 1 марта, 04:04

Published 1 марта, 04:04

Modified 1 марта, 04:06

Updated 1 марта, 04:06

Уфимцы сообщают о возобновлении работы YouTube

YouTube «ожил» у уфимцев

1 марта 2025, 04:04
Фото: 1MI.

Уфимцы сообщают о возобновлении работы YouTube

Российские пользователи видеохостинга YouTube сообщили о возобновлении исправной работы сервиса в субботу, 1 марта.

Если верить свидетельствам, доступ к ресурсу появился, в частности, у абонентов «Ростелекома», «Т-Мобайл», МТС и «Билайн». У большинства операторов по-прежнему наблюдаются проблемы с загрузкой.

Стоит заметить, что с начала «замедления» это не первый случай, когда «Ютуб» снова начинал исправно работать на территории России. Власти никаких официальных комментариев об «оживлении» видеохостинга не давали.

В Сети уфимцы, пользующиеся услугами одних и тех же операторов, описывают разные ситуации — у кого-то сервис действительно снова стал работать «даже лучше, чем раньше», а у других никаких изменений замечено не было.

— Только обложки видео очень быстро грузиться стали, раньше такого не было. Но видео не загружаются. У меня МТС.
— Да, заработал! Ура!
— У меня уже пару недель всё летает.
— После обновления заработал.
— Враньё, ничего у меня не ожило.
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