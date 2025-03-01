Вынужденный стриптиз, толпы «тюленей» и уринотерапия: прелести и ужасы бассейнов Уфы

Этот вопрос интересует всех, кто планирует посещать бассейн. Многие ищут ответ у Роспотребнадзора. Ведь, как ни крути, учреждения оказывают услуги и должны соответствовать каким-нибудь нормативам. И, правда, бассейны — зона контроля Роспотребнадзора. Так, с 1 марта 2025 года Роспотребнадзор обновил требования к бассейнам. В эту дату вступают в силу новые правила по СП 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг». Там подробно прописано, как должны работать бассейны. Но вся соль в том, что про справки для посещения в документе — ни слова.