Вынужденный стриптиз, толпы «тюленей» и уринотерапия: прелести и ужасы бассейнов Уфы

Posted 1 марта, 04:20
Published 1 марта, 04:20
Modified 2 марта, 19:46
Updated 2 марта, 19:46
Количество бассейнов в Уфе: 113, разной формы организации и собственности — от частных саун и бань до спортивных школ
Наличие олимпийских бассейнов в Уфе: да, четыре учреждения с заявленной длиной дорожек в 50 м
Цена абонемента на бассейн в Уфе: от ₽700 до ₽10`000 за месяц
Стоимость разового посещения бассейна в Уфе: от ₽70 до ₽960 за визит
Число дорожек в бассейне: от 2 до 10
Длина дорожки в бассейне: от 2 м до 50 м
На носу весна, которая, как всегда, очень быстро пролетит, и наступит пора пляжного сезона и отпусков. Многие хотят привести себя в форму к пляжному сезону, выбирая сразу же погружение в атмосферу отдыха, то есть — занятия в бассейне для похудения. Подтянуть себя после зимы можно и в бассейнах Уфы.
Подготовка к пляжному сезону в бассейне включает в себя несколько аспектов:
Физическое состояние
Питание и гидратация
Уход за кожей и волосами
Психологический настрой
Консультация специалиста
Помните, что подготовка к пляжному сезону в бассейне требует времени и усилий, но результаты стоят того. Регулярные тренировки помогут вам не только хорошо выглядеть, но и чувствовать себя уверенно и бодро.
Для того, чтобы подготовка к пляжному сезону и похудение были не только продуктивными, но и комфортными, нужно учитывать множество нюансов. Корреспонденты Mkset помогут в этой непростой задаче.
Мы изучили всё о крупнейших бассейнах Уфы
Жемчужина любительского плавания в Уфе — бассейн «Юность». На официальном сайте учреждения указано, что этот объект — уникальный для Уфы. Летом воду в нём прогревают до +27°С, а зимой заявленная температура составляет +31°С. Впрочем, сам бассейн — далеко не олимпийский: длина его шести дорожек не превышает 25 метров.
Адрес: Набережная реки Белой, 122
Сайт: ufa-bassein.ru
Режим работы: ежедневно, с 07:15 до 22:15 по местному времени
Цена абонемента: детский абонемент на 8 посещений стоит ₽3`500, взрослый VIP-абонемент обойдется в ₽10`000.
Цена разового посещения: от ₽240 для пенсионеров и студентов утром и днём с понедельника по пятницу до ₽580 для взрослых в выходные
Необходимость справки от врача: да, а также справки лабораторных исследований, указанных в правилах посещения бассейна
Отзывы про бассейн «Юность» в Уфе довольно разнополярные: если сама чаша плавающих устраивает, то персонал учреждения — не всегда.
— Был там первый и в последний раз. Очень грубая женщина на ресепшене работает, отвратительно ведет диалог, на обыкновенный вопрос отвечала хамством. Так же и по телефону не предупреждает о том, что необходимо, по итогу еще и в ответ ведет себя как ханжа, — рассказал о недавнем визите Тамерлан.
— Открытый бассейн с подогреваемой водой, шесть дорожек, когда я был — было всего по несколько человек на каждой дорожке. Раздельные сауны и раздевалки с душевыми. Есть небольшой буфет, где можно попить чая с выпечкой, — отмечает Дмитрий.
— Хочу начать свой отзыв с того, что здесь очень отвратительный персонал. Придя с отличным настроением поплавать тебе обязательно администратор нахамит. В общем, клиентоориентированность на нуле! Несчастная бабуля отчитает вас так, что вам и не снилось, — обещает Ирина.
На официальном сайте бассейна «Нефтяник» в Уфе сообщается подробный прайс на услуги учреждения и множество полезных советов — от укладки спортивной сумки до правил водного шейпинга.
Адрес: Комарова, 9
Сайт: neftufa.ru
Режим работы: 08:00 — 21:00, ежедневно
Цена абонемента: длительных абонементов на плавание в «Нефтянике» пока нет
Цена разового посещения: от ₽100 до ₽250, зависит времени посещения и возраста гостя
Необходимость справки от врача: да, от терапевта и дерматолога, но можно платно пройти осмотр на территории «Нефтяника».
Отзывы про бассейн «Нефтяник» в Уфе, в целом, более положительные, нежели отрицательные. Гости учреждения часто ругают нервных инструкторов и холодный хаммам.
— Я однажды, когда плыл, нашёл чьи-то трусы на дне, — рассказал Эдгар.
— Бассейн классный, но из сауны сделали холодный хаммам, в котором еще и пахнет мочой, — считает Руслан.
— Обслуживание ужасное, персонал отвратительный, вода холодная, к тому же плавают мухи, не рекомендую данный бассейн, — делает вывод Василий.
Работает с 1946 года. Водный комплекс «Динамо» представляет собой большой бассейн с шестью 25-метровыми дорожками и малый бассейн с аквапарком. Учреждение с таким пиететом подходит к правилам, что ввело формуляр с описанием разрешенных для гостей купальников.
Адрес: Карла Маркса, 2
Сайт: dinamo-rb.ru
Режим работы: 07:00 — 23:00, ежедневно
Цена абонемента: 10 посещений в течение трех месяцев для взрослых — от ₽3`000, безлимитный на полгода — ₽18`000
Цена разового посещения: от ₽250 до ₽450
Необходимость справки от врача: да, для детей результат анализа на энтеробиоз и заключение педиатра, для взрослых — заключение от терапевта
Отзывы про бассейн «Динамо» в Уфе чаще всего позитивные, но у некоторых гостей есть весомые претензии.
— Работница женского пола прямо в мужской раздевалке — весьма спорное решение, — считает Сергей.
— Толпы «тюленей» создают давление на дорожках, — замечает Наиль.
— Народу больше, чем воды. Налоговый вычет 13% не возвращается за фитнес и бассейн, — предупреждает «Ультрамарин».
Именно так в городе именуют «Центр спортивной подготовки Республики Башкортостан имени Римы Баталовой». Как сообщает официальный сайт бассейна Баталовой в Уфе, учреждение работает с 2019 года. Для свободного плавания там открыта олимпийская чаша на 50 м и полуолимпийская — 25 м.
Адрес: проспект Дружбы Народов, 47,
Сайт: csp102.ru
Режим работы: 08:00 — 21:00, ежедневно
Цена абонемента: актуальным прайсом не предусмотрены
Цена разового посещения: от ₽150 до ₽350 в зависимости от чаши, времени, дня недели и наличия льгот
Необходимость справки от врача: да. Для взрослых действует год, для детей — три месяца.
Отзывы про бассейн Баталовой в Уфе редко бывают резко критическими, так как учреждение достаточно новое. Но, как говорится, не без греха.
— Плохое обращение в кафе, — считает Муддасир.
— Ужасное место, когда ни приди — всё время идут тренировки, тренера выгоняют с дорожки простых посетителей. По факту свободна только одна дорожка, на вопрос «что за бардак» развели руками, для простых посетителей на 1 дорожку — 12 человек, — пишет Сергей.
— Прошу руководство обратить внимание на ужасное сегодняшнее (23.02.2025) отношение к посетителям двух девушек. Почему-то хамили обе на перебой, высказали мне, что посетители марают полы. Хотя я абсолютно не давал повода, всегда соблюдаю чистоту и сегодня не исключение. Пришёл в бассейн в отличном праздничном настроении, а нарвался на беспардонное отношение персонала. Посетители не виноваты, что вас ругает руководство: не нужно вымещать зло на посетителях, — советует Ильнар.
Этот вопрос интересует всех, кто планирует посещать бассейн. Многие ищут ответ у Роспотребнадзора. Ведь, как ни крути, учреждения оказывают услуги и должны соответствовать каким-нибудь нормативам. И, правда, бассейны — зона контроля Роспотребнадзора. Так, с 1 марта 2025 года Роспотребнадзор обновил требования к бассейнам. В эту дату вступают в силу новые правила по СП 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг». Там подробно прописано, как должны работать бассейны. Но вся соль в том, что про справки для посещения в документе — ни слова.
Так нужна ли справка в бассейн и где ее получить? Этот вопрос от санитарных врачей перешел в ведение врачей классических. Справку для посещения бассейна взрослый может получить у терапевта. И она всё же нужна. Так как на основании требований к работе бассейнов в качестве спортивно-оздоровительных учреждений последние обязаны быть уверены, что плавание не навредит посетителю. Если раньше допуск в бассейн регулировали санитарные правила, оценивающие насколько гость опасен для остальных купальщиков, то теперь справки работают наоборот — не навредит ли себе потенциальный ударник физкультуры.