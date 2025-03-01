В Уфе взлетели цены на транспорт

Posted 1 марта, 05:23
Published 1 марта, 05:23
Modified 1 марта, 05:25
Updated 1 марта, 05:25
Так, машины отечественного производства набрали в цене 1,3% (+₽17,3 тысячи), а иномарки — 1,4% (+₽34,4 тысячи).
Стоить заметить, что показатели Башкирии несколько отличаются об общероссийского тренда. Так, в среднем по стране российские марки автомобилей дорожают быстрее (+2,12% за 2025 год), а иномарки — напротив, дешевеют (-0,13%).
Отметим, что сторонние исследования показывают картину куда хуже, чем в официальной статистике. Так, например, Mkset публиковал данные негосударственных аналитиков, которые пришли к выводу о большем росте цен на иномарки.