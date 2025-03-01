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Posted 1 марта, 05:23

Published 1 марта, 05:23

Modified 1 марта, 05:25

Updated 1 марта, 05:25

В Башкирии подорожали автомобили

В Уфе взлетели цены на транспорт

1 марта 2025, 05:23
Фото: mkset.ru.

В Башкирии подорожали автомобили

Стоимость автомобилей в Башкортостане с начала 2025 года выросла на 1,35%, следует из данных Росстата, изученных Mkset в субботу, 1 марта.

Так, машины отечественного производства набрали в цене 1,3% (+₽17,3 тысячи), а иномарки — 1,4% (+₽34,4 тысячи).

Стоить заметить, что показатели Башкирии несколько отличаются об общероссийского тренда. Так, в среднем по стране российские марки автомобилей дорожают быстрее (+2,12% за 2025 год), а иномарки — напротив, дешевеют (-0,13%).

Цены на квартиры и машины сравнялись в Уфе
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Отметим, что сторонние исследования показывают картину куда хуже, чем в официальной статистике. Так, например, Mkset публиковал данные негосударственных аналитиков, которые пришли к выводу о большем росте цен на иномарки.

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