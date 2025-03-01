Уфимцы выбирают названия улиц

Posted 1 марта, 07:31
Published 1 марта, 07:31
Modified 1 марта, 07:33
Updated 1 марта, 07:33
Так, три топономических изменения произведут в честь героев СССР и участников Великой Отечественной войны — Мустафы Газизова (первый полный кавалер ордена Славы из Башкирии), Николая Морева и Нуруллы Сафина (Герои Советского Союза).
Ещё две улицы назовут в честь деятелей культуры — дирижёра Гайнетдина Муталова и композитора Сергея Миролюбова.
Во всех случаях на момент публикации большинство голосов — «за» наречение улиц упомянутыми именами. Проводится опрос до 11 марта 2025 года. Для участия надо зарегистрироваться на портале мэрии. Опросы доступны по ссылке.