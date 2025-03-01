mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 1 марта, 07:31

Published 1 марта, 07:31

Modified 1 марта, 07:33

Updated 1 марта, 07:33

В Уфе выберут названия пяти улицам

Уфимцы выбирают названия улиц

1 марта 2025, 07:31
Фото: mkset.ru.

В Уфе выберут названия пяти улицам

Мэрия Уфы запустила голосование за новые названия улиц и переулков в посёлке Нагаево, сообщается на ресурсах городских властей в субботу, 1 марта.

Так, три топономических изменения произведут в честь героев СССР и участников Великой Отечественной войны — Мустафы Газизова (первый полный кавалер ордена Славы из Башкирии), Николая Морева и Нуруллы Сафина (Герои Советского Союза).

Ещё две улицы назовут в честь деятелей культуры — дирижёра Гайнетдина Муталова и композитора Сергея Миролюбова.

Во всех случаях на момент публикации большинство голосов — «за» наречение улиц упомянутыми именами. Проводится опрос до 11 марта 2025 года. Для участия надо зарегистрироваться на портале мэрии. Опросы доступны по ссылке.

Уфимцы выбирают название площади
Узнать подробнее

Ранее Mkset сообщал о том, что в Уфе выбирают название площади Набережной реки Белой.

Читайте также:
Уфимка заставила мэра краснеть на улицеДомофоны Уфы будут оповещать о беспилотникахВ Уфе снесли бар
#Общество#Город#Культура#Башкирия#Уфа#Стерлитамак#Башкортостан#Великая Отечественная война#Благовещенск#Новости Башкирии#Сибай#Новости Уфы#Опрос#Салават#Нефтекамск#Белорецк#Октябрьский#Туймазы#Кумертау#Белебей#Мелеуз#Янаул#Нагаево#Голосование#Топонимика#Названия улиц#Николай Морев#Гайнетдин Муталов#Сергей Миролюбов#Нурулла Сафин#Мустафа Газизов#Герои СССР#Площадь Набережной реки Белой
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Медиакорсеть». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Мингазов Линар Аксянович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

По вопросам размещения рекламы на сайте обращайтесь: +7 (347) 216-00-58, [email protected] 

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика