Уфимец напоил Якубовича

Posted 1 марта, 08:17
Published 1 марта, 08:17
Modified 1 марта, 08:19
Updated 1 марта, 08:19
Одним из тройки участников стал Винер Вальшин, начальник отдела нефтехимического завода. С собой уфимец привёл свою семью — супругу, а также сына и дочь.
Житель башкирской столицы передал в музей программы курай, бурек, мёд и баурсак, а ведущего телепередачи Леонида Якубовича он угостил настоящим башкирским кумысом.
Ранее Mkset рассказывал о результатах международного конкурса мёда в Уфе, на котором прославленному башкирскому мёду удалось победить в малом числе номинаций.