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Posted 1 марта, 08:17

Published 1 марта, 08:17

Modified 1 марта, 08:19

Updated 1 марта, 08:19

Уфимец угостил кумысом ведущего «Поля Чудес»

Уфимец напоил Якубовича

1 марта 2025, 08:17
Фото: телеканал «Первый HD».

Уфимец угостил кумысом ведущего «Поля Чудес»

За барабаном программы «Поле Чудес» оказался житель башкирской столицы, выпуск показали по ТВ в субботу, 1 марта.

Одним из тройки участников стал Винер Вальшин, начальник отдела нефтехимического завода. С собой уфимец привёл свою семью — супругу, а также сына и дочь.

Житель башкирской столицы передал в музей программы курай, бурек, мёд и баурсак, а ведущего телепередачи Леонида Якубовича он угостил настоящим башкирским кумысом.

Хороший башкирский мёд — липа
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Ранее Mkset рассказывал о результатах международного конкурса мёда в Уфе, на котором прославленному башкирскому мёду удалось победить в малом числе номинаций.

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