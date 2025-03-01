Топ-7 фотографий Масленицы-2025 в Уфе

Posted 1 марта, 18:24
Published 1 марта, 18:24
Modified 1 марта, 18:26
Updated 1 марта, 18:26
Несмотря на то, что в последние годы многие регионы были вынуждены отменять празднования из соображений безопасности, в этот раз Масленица состоялась по полной программе — были и угощения, и конкурсы, и, конечно же, куда без традиционного сжигания чучела.
Масленица проходила во всех районах Уфы, в том числе в посёлках, находящихся в черте города. Главной площадкой же стали торжества на площади перед Горсоветом.
Этот же праздник не обделили вниманием башкирские «ВИПы», включая главу региона Радия Хабирова и мэра города Ратмира Мавлиева. Попробовал Хабиров себя и в роли кулинара, приготовив блин на тематической площадке. С молотка он позже ушёл за ₽10 тысяч. Деньги в итоге решили отправить на СВО.
Уфимцы уже оставили свои отзывы о том, как прошли в Уфе празднования в первый день весны.
— Очень весело отметили сегодня всей семьёй! С хороводами и песнями. Зарядились хорошим настроением, — восторгается уфимка Наталья.
— Что-то на блины поскупились, всего сантиметр в толщину. Это не дело, — посетовал Тимур Б.
— Эпично сожгли чучел, праздник прошёл на «ура», — рассказал Виктор.
— Атмосфера очень тёплая, хоть на улице и прохладно. Хорошо встретили весну! — отметил Алексей.
— Всё прошло ярко и задорно, но хотелось бы побольше традиционных игр, — высказала своё мнение Лилия.
Отметим, что некоторые мероприятия также проходят в воскресенье, 2 марта. Полную афишу смотрите в нашем материале.
Масленица — это древний славянский праздник, который символизирует прощание с зимой и встречу весны. Этот веселый и многодневный праздник, сохранившийся с языческих времен, отмечается в течение недели перед Великим постом, хотя напрямую с церковью он, конечно же, никак не связан.
Праздник наполнен народными гуляньями, блинами, костюмированными представлениями и различными обрядами, имеющими как развлекательный, так и духовный смысл.
Истоки Масленицы уходят в глубокую древность. Первоначально этот праздник был связан с почитанием языческих богов, в частности, Ярилы — бога солнца. Люди радовались тому, что тёмные и холодные зимние дни заканчиваются, а впереди — весна, обновление природы и новые надежды. После крещения Руси церковь не стала полностью искоренять Масленицу, а трансформировала её, придав ей новые смыслы. Сегодня Масленица является одновременно народным и православным праздником, который предшествует началу Великого поста.
Традиционная Масленичная неделя состоит из семи дней, каждый из которых имеет своё название и обычаи.
Главное угощение на Масленицу — блины, которые символизируют солнце и тепло. Их выпекали из разного теста: пшеничного, гречневого, овсяного. Начинки могли быть сладкими (мёд, варенье, сгущёнка) или сытными (икра, грибы, мясо, рыба).
Сегодня Масленица отмечается в городах и селах с народными гуляниями, концертами, мастер-классами по выпечке блинов, конкурсами и фестивалями. Несмотря на изменения в традициях, суть праздника остаётся прежней — это радость, веселье и подготовка к духовному очищению.
Масленица — это не только вкусные блины, но и время добрых встреч, прощения обид и радости от приближающейся весны.