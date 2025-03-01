Топ-7 фотографий Масленицы-2025 в Уфе

Истоки Масленицы уходят в глубокую древность. Первоначально этот праздник был связан с почитанием языческих богов, в частности, Ярилы — бога солнца. Люди радовались тому, что тёмные и холодные зимние дни заканчиваются, а впереди — весна, обновление природы и новые надежды. После крещения Руси церковь не стала полностью искоренять Масленицу, а трансформировала её, придав ей новые смыслы. Сегодня Масленица является одновременно народным и православным праздником, который предшествует началу Великого поста.