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Posted 1 марта, 18:24

Published 1 марта, 18:24

Modified 1 марта, 18:26

Updated 1 марта, 18:26

В Уфе отметили масленицу

Топ-7 фотографий Масленицы-2025 в Уфе

1 марта 2025, 18:24
Фото: администрация Уфы.

В Уфе отметили масленицу

Столица Башкирии в субботу, 1 марта, отметила Масленицу — показываем в снимках, как проходили торжества в городе.

Несмотря на то, что в последние годы многие регионы были вынуждены отменять празднования из соображений безопасности, в этот раз Масленица состоялась по полной программе — были и угощения, и конкурсы, и, конечно же, куда без традиционного сжигания чучела.

Фото: администрация Уфы

Масленица проходила во всех районах Уфы, в том числе в посёлках, находящихся в черте города. Главной площадкой же стали торжества на площади перед Горсоветом.

Этот же праздник не обделили вниманием башкирские «ВИПы», включая главу региона Радия Хабирова и мэра города Ратмира Мавлиева. Попробовал Хабиров себя и в роли кулинара, приготовив блин на тематической площадке. С молотка он позже ушёл за ₽10 тысяч. Деньги в итоге решили отправить на СВО.

Фото: соцсети Радия Хабирова

Уфимцы уже оставили свои отзывы о том, как прошли в Уфе празднования в первый день весны.

— Очень весело отметили сегодня всей семьёй! С хороводами и песнями. Зарядились хорошим настроением, — восторгается уфимка Наталья.
— Что-то на блины поскупились, всего сантиметр в толщину. Это не дело, — посетовал Тимур Б.
— Эпично сожгли чучел, праздник прошёл на «ура», — рассказал Виктор.
— Атмосфера очень тёплая, хоть на улице и прохладно. Хорошо встретили весну! — отметил Алексей.
— Всё прошло ярко и задорно, но хотелось бы побольше традиционных игр, — высказала своё мнение Лилия.

Отметим, что некоторые мероприятия также проходят в воскресенье, 2 марта. Полную афишу смотрите в нашем материале.

Фото: администрация Уфы
Куда сходить в Уфе на Масленицу: карта праздника
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История Масленицы

Масленица — это древний славянский праздник, который символизирует прощание с зимой и встречу весны. Этот веселый и многодневный праздник, сохранившийся с языческих времен, отмечается в течение недели перед Великим постом, хотя напрямую с церковью он, конечно же, никак не связан.

Праздник наполнен народными гуляньями, блинами, костюмированными представлениями и различными обрядами, имеющими как развлекательный, так и духовный смысл.

Истоки Масленицы уходят в глубокую древность. Первоначально этот праздник был связан с почитанием языческих богов, в частности, Ярилы — бога солнца. Люди радовались тому, что тёмные и холодные зимние дни заканчиваются, а впереди — весна, обновление природы и новые надежды. После крещения Руси церковь не стала полностью искоренять Масленицу, а трансформировала её, придав ей новые смыслы. Сегодня Масленица является одновременно народным и православным праздником, который предшествует началу Великого поста.

Фото: администрация Уфы

Традиционная Масленичная неделя состоит из семи дней, каждый из которых имеет своё название и обычаи.

  1. Понедельник — Встреча. Начало празднования. В этот день строили снежные горки, устанавливали качели, делали чучело Масленицы, которое символизировало уходящую зиму.
  2. Вторник — Заигрыши. Молодёжь начинала устраивать веселые игры, катания с горок, а также смотрины невест.
  3. Среда — Лакомка. Хозяйки накрывали столы, главным блюдом которых были блины — символ солнца, тепла и достатка.
  4. Четверг — Разгуляй. Начинались самые шумные и весёлые гуляния: кулачные бои, хороводы, катания на санях.
  5. Пятница — Тёщины вечерки. Зятья приходили в гости к своим тёщам, которые угощали их блинами.
  6. Суббота — Золовкины посиделки. Молодые невестки приглашали в гости своих золовок (сестёр мужа) и дарили им подарки.
  7. Воскресенье — Прощённое воскресенье. В этот день люди просили друг у друга прощения за прошлые обиды, а также сжигали чучело Масленицы, символизируя прощание с зимой.
Фото: https://vk.com/ufatvorit

Главное угощение на Масленицу — блины, которые символизируют солнце и тепло. Их выпекали из разного теста: пшеничного, гречневого, овсяного. Начинки могли быть сладкими (мёд, варенье, сгущёнка) или сытными (икра, грибы, мясо, рыба).

Фото: администрация Уфы

Сегодня Масленица отмечается в городах и селах с народными гуляниями, концертами, мастер-классами по выпечке блинов, конкурсами и фестивалями. Несмотря на изменения в традициях, суть праздника остаётся прежней — это радость, веселье и подготовка к духовному очищению.

Масленица — это не только вкусные блины, но и время добрых встреч, прощения обид и радости от приближающейся весны.

Фото: администрация Уфы
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Ранее Mkset рассказывал о том, как изменились цены на блины в Башкирии за последний год.

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