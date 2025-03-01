«Терминала нет, только перевод»: законно ли оплачивать проезд через онлайн-банк

Posted 1 марта, 06:44
Published 1 марта, 06:44
Modified 1 марта, 06:46
Updated 1 марта, 06:46
Правила проезда в общественном транспорте регулирует закон «Об организации регулярных перевозок пассажиров…». В документе чётко говорится, что все перевозчики обязаны устанавливать оборудование для безналичной оплаты и постоянно поддерживать его исправное функционирование.
Если водитель вдруг сообщает вам, что терминала в автобусе нет — это грубое нарушение. Пассажир в таком случае имеет право вообще не оплачивать проезд. Обязаны все перевозчики Башкирии и принимать оплату социальной картой «Алга».
Оплата проезда через онлайн-банк, как пояснили в Минтрансе РБ, не является законным способом рассчёта за услугу. Это не значит, что платить переводом вообще нельзя, однако пассажир имеет право потребовать билет или чек об оплате. Конечно же, нельзя водителям устанавливать перевод на карту как единственный возможный способ оплаты проезда.
Чем вообще маршрутчикам так полюбился этот, казалось бы, далеко не самый удобный способ оплаты? Чаще всего таким образом водители уходят от налогов. Отследить оплату по терминалу куда проще, чем обычные переводы, которые не числятся, как рассчёт за услугу. То же в большей степени касается и наличных средств.
Проблеме этой далеко не первый год. Нередко звучат призывы и вовсе каким-то образом полностью отменить форму наличного рассчёта, что реализовать достаточно тяжело. Зато инициатив понизить налоговую нагрузку на водителей исходит почему-то гораздо меньше.
Как отчитались в Минтрансе Башкирии, 27 февраля 2025 года дорогах Республики был проведён рейд по автобусам. В результате массовых проверок нарушения нашли на 14 маршрутах — чаще всего, штрафовали перевозчиков за отсутствие тахографов и неудовлетворительное техническое состояние транспортных средств. Три автобуса и вовсе сняли с рейса, отправив на штрафстоянку.
Ранее Mkset сообщал о том, что в Уфе начнут функционировать новые маршруты общественного транспорта.