«Терминала нет, только перевод»: законно ли оплачивать проезд через онлайн-банк

Чем вообще маршрутчикам так полюбился этот, казалось бы, далеко не самый удобный способ оплаты? Чаще всего таким образом водители уходят от налогов. Отследить оплату по терминалу куда проще, чем обычные переводы, которые не числятся, как рассчёт за услугу. То же в большей степени касается и наличных средств.