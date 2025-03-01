Стерлитамаковцы задолжали ₽855 млн за ЖКХ

Неплательщикам в 2024 году направили 8,76 тыс. исков, общая сумма которых составляет более ₽403 млн. Кроме того, стерлитамаковцам и местным организациям направили 24,2 тыс. уведомлений и претензий. Перекрывали подачу коммунальных ресурсов 1,3 тыс. раз.