Стерлитамаковцы задолжали ₽855 млн за ЖКХ

Posted 1 марта, 09:08
Published 1 марта, 09:08
Modified 1 марта, 09:10
Updated 1 марта, 09:10
Так, к 2025 году общая сумма средств, которые недоплатили горожане, приблизилась к ₽855 млн. По сравнению с минувшим годом, число увеличилось на ₽142,7 млн.
Неплательщикам в 2024 году направили 8,76 тыс. исков, общая сумма которых составляет более ₽403 млн. Кроме того, стерлитамаковцам и местным организациям направили 24,2 тыс. уведомлений и претензий. Перекрывали подачу коммунальных ресурсов 1,3 тыс. раз.