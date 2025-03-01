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Posted 1 марта, 09:08

Published 1 марта, 09:08

Modified 1 марта, 09:10

Updated 1 марта, 09:10

В Башкирии выросли долги по ЖКХ

Стерлитамаковцы задолжали ₽855 млн за ЖКХ

1 марта 2025, 09:08
Фото: 1MI.

В Башкирии выросли долги по ЖКХ

В Стерлитамаке на 20% вырос долг жителей перед ресурсоснабжающими организациями, сообщили в администрации города в субботу, 1 марта.

Так, к 2025 году общая сумма средств, которые недоплатили горожане, приблизилась к ₽855 млн. По сравнению с минувшим годом, число увеличилось на ₽142,7 млн.

Неплательщикам в 2024 году направили 8,76 тыс. исков, общая сумма которых составляет более ₽403 млн. Кроме того, стерлитамаковцам и местным организациям направили 24,2 тыс. уведомлений и претензий. Перекрывали подачу коммунальных ресурсов 1,3 тыс. раз.

В Башкирии снизят платежи за отопление
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Ранее Mkset рассказывал о том, какие нововведения в сфере ЖКХ начнут действовать в Башкирии.

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