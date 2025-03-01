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Posted 1 марта, 15:11

Published 1 марта, 15:11

Modified 1 марта, 15:14

Updated 1 марта, 15:14

В Башкирии задержали 53 пьяных водителя

Полсотни пьяных водителей задержали в Башкирии

1 марта 2025, 15:11
Фото: 1MI.

В Башкирии задержали 53 пьяных водителя

Башкортостанская ГАИ в субботу, 1 марта, отчиталась об итогах еженедельных пятничных рейдов.

Так, в последний день зимы «праздник» себе устроили сразу 53 недобросовестных водителя, севших за руль в нетрезвом состоянии. На всех них составили административные протоколы. Причём трое автолюбителей попались на этом нарушении не в первый раз — им грозят уголовные дела.

Всего же за сутки инспекторы выписали порядка 1,4 тыс. штрафов

Пьяный гонщик погубил молодого человека и скрылся
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Ранее Mkset сообщал о том, что в Башкирии пьяный водитель устроил смертельную аварию и скрылся с места преступления.

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