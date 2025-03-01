Полсотни пьяных водителей задержали в Башкирии

Posted 1 марта, 15:11
Published 1 марта, 15:11
Modified 1 марта, 15:14
Updated 1 марта, 15:14
Так, в последний день зимы «праздник» себе устроили сразу 53 недобросовестных водителя, севших за руль в нетрезвом состоянии. На всех них составили административные протоколы. Причём трое автолюбителей попались на этом нарушении не в первый раз — им грозят уголовные дела.
Всего же за сутки инспекторы выписали порядка 1,4 тыс. штрафов
Ранее Mkset сообщал о том, что в Башкирии пьяный водитель устроил смертельную аварию и скрылся с места преступления.