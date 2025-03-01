Полсотни пьяных водителей задержали в Башкирии

Так, в последний день зимы «праздник» себе устроили сразу 53 недобросовестных водителя, севших за руль в нетрезвом состоянии. На всех них составили административные протоколы. Причём трое автолюбителей попались на этом нарушении не в первый раз — им грозят уголовные дела.