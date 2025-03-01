Обиженные уфимки ждут бриллианты

Posted 1 марта, 04:30
Published 1 марта, 04:30
Modified 1 марта, 04:33
Updated 1 марта, 04:33
Большинство уфимцев мужского пола (64%) заявили, что просят прощения у девушек и жён они лишь тогда, когда их вина очевидна. В то же время, женщины оказались менее принципиальны, 57% уфимок проще извиниться, даже если в реальной их вине приходится сомневаться.
Узнали исследователи и о том, как именно обычно стараются загладить вину уфимцы. Самый популярный вариант — подарить цветы, к этому способу прибегают 58% мужчин. Впрочем, запросы у уфимок совсем другие. Сразу 77% женщин заявили, что в качестве «извинительного подарка» лучше всего подойдут украшения — кольца, серьги и бриллианты.