Обиженные уфимки ждут бриллианты

Большинство уфимцев мужского пола (64%) заявили, что просят прощения у девушек и жён они лишь тогда, когда их вина очевидна. В то же время, женщины оказались менее принципиальны, 57% уфимок проще извиниться, даже если в реальной их вине приходится сомневаться.