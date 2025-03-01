mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 1 марта, 04:30

Published 1 марта, 04:30

Modified 1 марта, 04:33

Updated 1 марта, 04:33

Уфимцы назвали лучший способ извиниться перед второй половинкой

Обиженные уфимки ждут бриллианты

1 марта 2025, 04:30
Фото: 1MI.

Уфимцы назвали лучший способ извиниться перед второй половинкой

В 2025 году Прощёное воскресенье выпадет на 2 марта — в преддверии даты аналитики решили выяснить, как жители башкирской столицы чаще извиняются перед своими партнёрами, соответствующим исследованием с Mkset поделился сервис «Мамба» в субботу, 1 марта.

Большинство уфимцев мужского пола (64%) заявили, что просят прощения у девушек и жён они лишь тогда, когда их вина очевидна. В то же время, женщины оказались менее принципиальны, 57% уфимок проще извиниться, даже если в реальной их вине приходится сомневаться.

Узнали исследователи и о том, как именно обычно стараются загладить вину уфимцы. Самый популярный вариант — подарить цветы, к этому способу прибегают 58% мужчин. Впрочем, запросы у уфимок совсем другие. Сразу 77% женщин заявили, что в качестве «извинительного подарка» лучше всего подойдут украшения — кольца, серьги и бриллианты.

Уфимский миллионер показал свою свадьбу
Узнать подробнее

Ранее Mkset сообщал о том, что уфимский блогер Рустам Набиев показал кадры со своей свадьбы.

Читайте также:
YouTube «ожил» у уфимцевМетель парализовала движение в БашкирииИномарка и «ГАЗель» разбились в Башкирии: есть пострадавший
#Общество#Башкирия#Уфа#Стерлитамак#Башкортостан#Благовещенск#Новости Башкирии#Сибай#Новости Уфы#Салават#Нефтекамск#Свадьба#Белорецк#Октябрьский#Туймазы#Кумертау#Цветы#Белебей#Мелеуз#Янаул#Исследование#Республика Башкортостан#Рустам Набиев#Любовь#Украшения#Прощеное воскресенье#Прощение#Бриллианты#Мамба
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Медиакорсеть». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Мингазов Линар Аксянович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

По вопросам размещения рекламы на сайте обращайтесь: +7 (347) 216-00-58, [email protected] 

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика