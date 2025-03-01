Над Уфой кружат беспилотники

Ведомство заявило, что обследована река была вблизи населённых пунктов Иглинского района Башкирии. В нескольких местах вода действительно осталась неподвижной, хотя местами проглядываются разломы — так или иначе, угрозы для жителей муниципалитета, как заверили спасатели, нет.