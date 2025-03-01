Над Уфой кружат беспилотники

Posted 1 марта, 04:15
Published 1 марта, 04:15
Modified 1 марта, 04:17
Updated 1 марта, 04:17
Так, в конце февраля оперативные службы обследовали реку Уфу для контроля ледовой обстановки — спасатели проверяют, есть ли на водотоке застоявшийся лёд. Если он будет обнаружен, МЧС проведёт взрывные работы.
Ведомство заявило, что обследована река была вблизи населённых пунктов Иглинского района Башкирии. В нескольких местах вода действительно осталась неподвижной, хотя местами проглядываются разломы — так или иначе, угрозы для жителей муниципалитета, как заверили спасатели, нет.
Ранее Mkset сообщал о том, что в Башкирии подтопить весной может при наихудшем развитии событий до 313 населённых пунктов.