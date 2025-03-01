mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 1 марта, 04:15

Published 1 марта, 04:15

Modified 1 марта, 04:17

Updated 1 марта, 04:17

Беспилотники следят за паводком на реке Уфе

Над Уфой кружат беспилотники

1 марта 2025, 04:15
Фото: 1MI.

Беспилотники следят за паводком на реке Уфе

МЧС в субботу, 1 марта, отчиталось о ходе подготовки к весеннему половодью в Башкортостане.

Так, в конце февраля оперативные службы обследовали реку Уфу для контроля ледовой обстановки — спасатели проверяют, есть ли на водотоке застоявшийся лёд. Если он будет обнаружен, МЧС проведёт взрывные работы.

Ведомство заявило, что обследована река была вблизи населённых пунктов Иглинского района Башкирии. В нескольких местах вода действительно осталась неподвижной, хотя местами проглядываются разломы — так или иначе, угрозы для жителей муниципалитета, как заверили спасатели, нет.

Паводок угрожает жителям 300 сёл Башкирии
Узнать подробнее

Ранее Mkset сообщал о том, что в Башкирии подтопить весной может при наихудшем развитии событий до 313 населённых пунктов.

Читайте также:
YouTube «ожил» у уфимцевМетель парализовала движение в БашкирииИномарка и «ГАЗель» разбились в Башкирии: есть пострадавший
#Общество#Башкирия#Уфа#Паводок#Стерлитамак#Башкортостан#Благовещенск#Новости Башкирии#Сибай#Новости Уфы#Спасатели#Салават#Нефтекамск#Белорецк#Октябрьский#Туймазы#Кумертау#Белебей#Иглинский район#Мелеуз#Янаул#Подтопление#Весеннее половодье
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Медиакорсеть». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Мингазов Линар Аксянович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

По вопросам размещения рекламы на сайте обращайтесь: +7 (347) 216-00-58, [email protected] 

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика