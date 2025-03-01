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Posted 1 марта, 03:41

Published 1 марта, 03:41

Modified 1 марта, 05:51

Updated 1 марта, 05:51

В Башкирии перекрыли трассу Уфа-Оренбург

Метель парализовала движение в Башкирии

1 марта 2025, 03:41
Фото: 1MI (архивное фото).

В Башкирии перекрыли трассу Уфа-Оренбург

На автодороге P-240 (Уфа — Оренбург) ввели транспортные ограничения, сообщает в субботу, 1 марта, МЧС региона.

На трассе временно запретили движение всех видов автотранспорта, причина — опасные погодные условия. Полностью перекрыт был участок проезжей части от 146 до 170 км, от Новой Васильевки до Салавата.

Восстановлено движение будет около 11:00, однако в МЧС уточнили, что запрет могут продлить. Всё будет зависить от погодных условий. Если станет известно о переносе снятия ограничений, Mkset сообщит об этом дополнительно.

Обновление: Ограничение было продлено. Нориентировочное время окончания перерыва движения — 13:00. Спасатели рекомендуют объезжать трассу через Салават.

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Ранее Mkset сообщал о том, что в Альшеевском районе Башкирии иномарка угодила в кювет после столкновения с «ГАЗелью».

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