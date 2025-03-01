Метель парализовала движение в Башкирии

Posted 1 марта, 03:41
Published 1 марта, 03:41
Modified 1 марта, 05:51
Updated 1 марта, 05:51
На трассе временно запретили движение всех видов автотранспорта, причина — опасные погодные условия. Полностью перекрыт был участок проезжей части от 146 до 170 км, от Новой Васильевки до Салавата.
Восстановлено движение будет около 11:00, однако в МЧС уточнили, что запрет могут продлить. Всё будет зависить от погодных условий. Если станет известно о переносе снятия ограничений, Mkset сообщит об этом дополнительно.
Обновление: Ограничение было продлено. Нориентировочное время окончания перерыва движения — 13:00. Спасатели рекомендуют объезжать трассу через Салават.
Ранее Mkset сообщал о том, что в Альшеевском районе Башкирии иномарка угодила в кювет после столкновения с «ГАЗелью».