Хабиров рассказал о новом празднике

Posted 1 марта, 07:44
Published 1 марта, 07:44
Modified 2 марта, 03:06
Updated 2 марта, 03:06
Своё решение глава Республики Радий Хабиров озвучил на встрече с башкирскими садоводами 28 февраля 2025 года в Уфе. Любителей «фитнеса на грядках» руководитель региона одарил собственным праздником — Днём садовода.
С точной датой власти Башкирии пока не определились. Хабиров заявил, что «ждёт [соответствующих] предложений» от огородников. Пока лишь известно, что отмечать День садовода будут, вероятнее всего, весной.
— В этот день можно организовать субботник, а вывоз мусора обеспечит муниципалитет — это будет обязанность главы, — поделился инициативой Хабиров.
Торжественная дата, впрочем, будет некалендарной и носить чисто символическое значение. Работать в неё придётся, как обычно.
Заметим, праздник с аналогичным названием есть и в Татарстане, его учредили в 2019 году. Правда, там День садовода отмечается не весной, а осенью — в первую субботу сентября. В 2025 году, таким образом, он будет отмечаться шестого числа.