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Posted 1 марта, 07:44

Published 1 марта, 07:44

Modified 2 марта, 03:06

Updated 2 марта, 03:06

В Башкирии начнут праздновать День садовода

Хабиров рассказал о новом празднике

1 марта 2025, 07:44
Фото: mkset.ru.

В Башкирии начнут праздновать День садовода

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Праздник
Календарь торжественных дат Башкирии ждёт пополнение, выяснил Mkset в субботу, 1 марта.

Своё решение глава Республики Радий Хабиров озвучил на встрече с башкирскими садоводами 28 февраля 2025 года в Уфе. Любителей «фитнеса на грядках» руководитель региона одарил собственным праздником — Днём садовода.

С точной датой власти Башкирии пока не определились. Хабиров заявил, что «ждёт [соответствующих] предложений» от огородников. Пока лишь известно, что отмечать День садовода будут, вероятнее всего, весной.

— В этот день можно организовать субботник, а вывоз мусора обеспечит муниципалитет — это будет обязанность главы, — поделился инициативой Хабиров.

Торжественная дата, впрочем, будет некалендарной и носить чисто символическое значение. Работать в неё придётся, как обычно.

Заметим, праздник с аналогичным названием есть и в Татарстане, его учредили в 2019 году. Правда, там День садовода отмечается не весной, а осенью — в первую субботу сентября. В 2025 году, таким образом, он будет отмечаться шестого числа.

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Напомним, как сообщал Mkset, в марте 2025 года жителей Башкирии ждёт короткая неделя.

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