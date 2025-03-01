Более сотни нелегальных свалок нашли в Башкирии

Posted 1 марта, 03:36
Published 1 марта, 03:36
Modified 1 марта, 03:38
Updated 1 марта, 03:38
Заседание коллегии региональное Минэкологии провело 28 февраля. Как признался начальник ведомства Нияз Фазылов, в 2024 году в Башкирии не удалось расправиться со всеми незаконными местами сбора мусора, уничтожение которых планировалось.
Сейчас на территории региона насчитывается в общей сложности 117 нелегальных свалок, однако в 2025 году ликвидировать власти планируют только 29 из них. Остальные 87 оставили на федеральную программу.
Отметим, что штраф за выброс мусора в неположенных местах для граждан составляет ₽1-2 тыс., а для должностных лиц — ₽10-30 тыс.
Ранее Mkset сообщал о том, что в Уфе из-за низкой рентабельности закрыли единственный на весь город мусоросортировочный комплекс.