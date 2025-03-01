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Posted 1 марта, 03:36

Published 1 марта, 03:36

Modified 1 марта, 03:38

Updated 1 марта, 03:38

В Башкирии нашли 117 нелегальных свалок

Более сотни нелегальных свалок нашли в Башкирии

1 марта 2025, 03:36
Фото: 1MI.

В Башкирии нашли 117 нелегальных свалок

Власти Башкирии обсудили ситуацию с мусором в Республике — к каким выводам пришли власти, рассказываем в субботу, 1 марта.

Заседание коллегии региональное Минэкологии провело 28 февраля. Как признался начальник ведомства Нияз Фазылов, в 2024 году в Башкирии не удалось расправиться со всеми незаконными местами сбора мусора, уничтожение которых планировалось.

Сейчас на территории региона насчитывается в общей сложности 117 нелегальных свалок, однако в 2025 году ликвидировать власти планируют только 29 из них. Остальные 87 оставили на федеральную программу.

Отметим, что штраф за выброс мусора в неположенных местах для граждан составляет ₽1-2 тыс., а для должностных лиц — ₽10-30 тыс.

Уфа рискует утонуть в мусоре из-за снижения тарифа
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Ранее Mkset сообщал о том, что в Уфе из-за низкой рентабельности закрыли единственный на весь город мусоросортировочный комплекс.

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