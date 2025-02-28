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Posted 28 февраля, 10:36

Published 28 февраля, 10:36

Modified 28 февраля, 10:49

Updated 28 февраля, 10:49

Женщина и ребёнок пострадали на тюбинговой трассе в Башкирии

Женщина потеряла палец на отдыхе в Башкирии

28 февраля 2025, 10:36
Фото: 1MI.

Женщина и ребёнок пострадали на тюбинговой трассе в Башкирии

Женщина и четырёхлетний ребёнок пострадали на тюбинговой трассе в Баймакском районе, возбуждено уголовное дело, сообщает СК по Республике Башкортостан в пятницу, 28 февраля.

Как выяснили следователи, 1 января семья с двумя детьми арендовала тюбинг на базе отдыха. Сотрудники базы допустили на один тюбинг двоих детей, в том числе вышеуказанного ребёнка, без взрослых. На вершине горы тюбинг не отцепился, и четырёхлетку зажало между конструкциями. Малыш получил травмы. В это время женщина, ожидавшая очереди на спуск, попыталась освободить мальчишку. Геройский поступок не принёс плоды, зато унёс фалангу пальца.

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Сейчас устанавливаются все обстоятельства происшествия.

Ранее сообщалось, что квест в столице Республики Башкортостан привёл к травмированию 12-летнего ребёнка. Он повредил позвоночник. Недавно управляющему квестом вынесли приговор.

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