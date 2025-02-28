Женщина потеряла палец на отдыхе в Башкирии

Posted 28 февраля, 10:36
Published 28 февраля, 10:36
Modified 28 февраля, 10:49
Updated 28 февраля, 10:49
Как выяснили следователи, 1 января семья с двумя детьми арендовала тюбинг на базе отдыха. Сотрудники базы допустили на один тюбинг двоих детей, в том числе вышеуказанного ребёнка, без взрослых. На вершине горы тюбинг не отцепился, и четырёхлетку зажало между конструкциями. Малыш получил травмы. В это время женщина, ожидавшая очереди на спуск, попыталась освободить мальчишку. Геройский поступок не принёс плоды, зато унёс фалангу пальца.
Сейчас устанавливаются все обстоятельства происшествия.
Ранее сообщалось, что квест в столице Республики Башкортостан привёл к травмированию 12-летнего ребёнка. Он повредил позвоночник. Недавно управляющему квестом вынесли приговор.