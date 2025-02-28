Взрывы гремят возле деревни в Башкирии

Posted 28 февраля, 13:00
Published 28 февраля, 13:00
Modified 28 февраля, 20:36
Updated 28 февраля, 20:36
Как стало известно, 28 февраля в районе деревни Сабурово, проводились взрывные работы на реке Уршак. Цель этих мероприятий — ослабление ледового покрова, что необходимо для предотвращения заторов и обеспечения безопасного прохождения весеннего половодья.
Эти работы проводятся в рамках подготовки к паводку. В Башкортостане под особым контролем находятся 67 участков рек, потенциально опасных с точки зрения образования заторов. Такие участки расположены в 27 муниципалитетах Башкирии.
Подрыв льда является эффективным способом предотвращения наводнений. Взрывные работы проводятся в местах, где лед имеет наибольшую толщину, а также в тех местах, где река сужается или резко меняет свое русло. Кроме того, измельчение льда необходимо в районе мостов, чтобы снизить давление ледяных масс на опоры.
Как ранее сообщал Mkset, жителей столицы Республики Башкортостан предупредили об ожидаемых весной звуках сирен.