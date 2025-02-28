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Posted 28 февраля, 13:00

Published 28 февраля, 13:00

Modified 28 февраля, 20:36

Updated 28 февраля, 20:36

Взрывы гремят возле деревни в Башкирии

Взрывы гремят возле деревни в Башкирии

28 февраля 2025, 13:00
Фото: МЧС РБ.
Некоторые жители Чишминского района Башкирии услышали громкие звуки взрывов, сообщает в пятницу, 28 февраля, МЧС России по РБ.

Как стало известно, 28 февраля в районе деревни Сабурово, проводились взрывные работы на реке Уршак. Цель этих мероприятий — ослабление ледового покрова, что необходимо для предотвращения заторов и обеспечения безопасного прохождения весеннего половодья.

Эти работы проводятся в рамках подготовки к паводку. В Башкортостане под особым контролем находятся 67 участков рек, потенциально опасных с точки зрения образования заторов. Такие участки расположены в 27 муниципалитетах Башкирии.

Видео: МЧС РБ.

Подрыв льда является эффективным способом предотвращения наводнений. Взрывные работы проводятся в местах, где лед имеет наибольшую толщину, а также в тех местах, где река сужается или резко меняет свое русло. Кроме того, измельчение льда необходимо в районе мостов, чтобы снизить давление ледяных масс на опоры.

Как ранее сообщал Mkset, жителей столицы Республики Башкортостан предупредили об ожидаемых весной звуках сирен.

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