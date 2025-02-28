Взрывы гремят возле деревни в Башкирии

Подрыв льда является эффективным способом предотвращения наводнений. Взрывные работы проводятся в местах, где лед имеет наибольшую толщину, а также в тех местах, где река сужается или резко меняет свое русло. Кроме того, измельчение льда необходимо в районе мостов, чтобы снизить давление ледяных масс на опоры.