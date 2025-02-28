Врачи спасли футболиста от инвалидности

Posted 28 февраля, 09:21
Published 28 февраля, 09:21
Modified 28 февраля, 09:30
Updated 28 февраля, 09:30
Случай произошел с 35-летним мужчиной, который еще семь лет назад получил травму, играя в футбол. Изначально он лечился амбулаторно, но в конце 2024 года ситуация резко ухудшилась: при сгибании коленный сустав попросту «заклинило». Обследование показало неутешительный диагноз: застарелый полный разрыв передней крестообразной связки и разрыв медиального мениска правого коленного сустава.
Риск был велик — без оперативного вмешательства мужчина мог остаться инвалидом. Врачи ГКБ №1 Стерлитамака приняли решение о плановом оперативном лечении. Пациент был госпитализирован в травматологическое отделение, где ему провели артроскопическую пластику передней крестообразной связки, резекцию латерального и медиального менисков и санацию сустава. Операция была сложной и длительной, но прошла успешно. Теперь ранний послеоперационный период проходит без осложнений. Впереди у пациента долгий и непростой путь реабилитации и разработки сустава.
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