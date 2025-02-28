mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 28 февраля, 09:21

Published 28 февраля, 09:21

Modified 28 февраля, 09:30

Updated 28 февраля, 09:30

Врачи спасли футболиста от инвалидности

Врачи спасли футболиста от инвалидности

28 февраля 2025, 09:21
Фото: VK: Ильшат Яппаров.
Медики из Стерлитамака спасли мужчину от инвалидности, проведя сложнейшую операцию на колене, сообщает в пятницу, 28 февраля, врач ГКБ №1 Ильшат Яппаров.

Случай произошел с 35-летним мужчиной, который еще семь лет назад получил травму, играя в футбол. Изначально он лечился амбулаторно, но в конце 2024 года ситуация резко ухудшилась: при сгибании коленный сустав попросту «заклинило». Обследование показало неутешительный диагноз: застарелый полный разрыв передней крестообразной связки и разрыв медиального мениска правого коленного сустава.

Риск был велик — без оперативного вмешательства мужчина мог остаться инвалидом. Врачи ГКБ №1 Стерлитамака приняли решение о плановом оперативном лечении. Пациент был госпитализирован в травматологическое отделение, где ему провели артроскопическую пластику передней крестообразной связки, резекцию латерального и медиального менисков и санацию сустава. Операция была сложной и длительной, но прошла успешно. Теперь ранний послеоперационный период проходит без осложнений. Впереди у пациента долгий и непростой путь реабилитации и разработки сустава.

У жительницы Уфы достали из глаза червяка
Узнать подробнее

Как ранее сообщал Mkset, у 40-летней жительницы столицы Республики Башкортостан обосновался паразит в левом глазу.

Читайте также:
Уфимцам напомнили про выходной в понедельникУфимкам нравятся долговые ямыВ Башкирии меняется оплата отгулов
#Анжелика Барабаш#Общество#Башкирия#Уфа#Стерлитамак#Футбол#Башкортостан#Россия#Благовещенск#Новости Башкирии#Сибай#Новости Уфы#Здоровье#Травма#Салават#Нефтекамск#Белорецк#Октябрьский#Туймазы#Кумертау#Врачи#Белебей#Операция#Инвалидность#Мелеуз#Янаул#Республика Башкортостан#Реабилитация
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Медиакорсеть». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Мингазов Линар Аксянович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

По вопросам размещения рекламы на сайте обращайтесь: +7 (347) 216-00-58, [email protected] 

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика