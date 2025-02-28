Врачи спасли футболиста от инвалидности

Риск был велик — без оперативного вмешательства мужчина мог остаться инвалидом. Врачи ГКБ №1 Стерлитамака приняли решение о плановом оперативном лечении. Пациент был госпитализирован в травматологическое отделение, где ему провели артроскопическую пластику передней крестообразной связки, резекцию латерального и медиального менисков и санацию сустава. Операция была сложной и длительной, но прошла успешно. Теперь ранний послеоперационный период проходит без осложнений. Впереди у пациента долгий и непростой путь реабилитации и разработки сустава.