Ветераны СВО становятся психологами в Башкирии

В 2024 году такую возможность получили 763 человека, включая 60 участников СВО и 340 членов их семей. Это превысило плановые показатели, что говорит о высокой востребованности программы. Но что же выбирают ветераны СВО? Оказывается, самые популярные направления — это охранник, водитель категорий «СЕ», «С» и «Д», а также… клиническая психология. Многие ветераны стремятся помогать другим людям, делясь своим опытом и знаниями.