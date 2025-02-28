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Posted 28 февраля, 05:56

Published 28 февраля, 05:56

Modified 28 февраля, 09:37

Updated 28 февраля, 09:37

Ветераны СВО становятся психологами в Башкирии

Ветераны СВО становятся психологами в Башкирии

28 февраля 2025, 05:56
Фото: mkset.ru.
Участники специальной военной операции в Башкирии получают возможность переквалифицироваться и найти свое место в гражданской жизни, сообщает в пятницу, 28 февраля, Министерство труда и социальной защиты населения РБ.

В рамках государственной программы «Регулирование рынка труда и содействие занятости населения в Республике Башкортостан» участникам СВО и членам их семей предоставляются образовательные сертификаты на сумму ₽50`000. Эти сертификаты позволяют пройти профессиональное обучение и получить дополнительное образование по профессиям, которые сейчас пользуются высоким спросом на рынке труда.

В 2024 году такую возможность получили 763 человека, включая 60 участников СВО и 340 членов их семей. Это превысило плановые показатели, что говорит о высокой востребованности программы. Но что же выбирают ветераны СВО? Оказывается, самые популярные направления — это охранник, водитель категорий «СЕ», «С» и «Д», а также… клиническая психология. Многие ветераны стремятся помогать другим людям, делясь своим опытом и знаниями.

Члены семей участников СВО также активно осваивают новые профессии. В топе популярных направлений — водитель категории «В», парикмахер, менеджер маркетплейсов, косметолог по уходу за лицом, бухгалтер и психолог-консультант.

Уфимским ветеранам СВО выдадут помощников
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Как ранее сообщал Mkset, в Уфе создана специальная структура, призванная облегчить трудоустройство и защиту прав ветеранов СВО.

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