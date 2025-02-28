Ветераны СВО становятся психологами в Башкирии

Posted 28 февраля, 05:56
Published 28 февраля, 05:56
Modified 28 февраля, 09:37
Updated 28 февраля, 09:37
В рамках государственной программы «Регулирование рынка труда и содействие занятости населения в Республике Башкортостан» участникам СВО и членам их семей предоставляются образовательные сертификаты на сумму ₽50`000. Эти сертификаты позволяют пройти профессиональное обучение и получить дополнительное образование по профессиям, которые сейчас пользуются высоким спросом на рынке труда.
В 2024 году такую возможность получили 763 человека, включая 60 участников СВО и 340 членов их семей. Это превысило плановые показатели, что говорит о высокой востребованности программы. Но что же выбирают ветераны СВО? Оказывается, самые популярные направления — это охранник, водитель категорий «СЕ», «С» и «Д», а также… клиническая психология. Многие ветераны стремятся помогать другим людям, делясь своим опытом и знаниями.
Члены семей участников СВО также активно осваивают новые профессии. В топе популярных направлений — водитель категории «В», парикмахер, менеджер маркетплейсов, косметолог по уходу за лицом, бухгалтер и психолог-консультант.
Как ранее сообщал Mkset, в Уфе создана специальная структура, призванная облегчить трудоустройство и защиту прав ветеранов СВО.