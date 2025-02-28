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Posted 28 февраля, 07:23

Published 28 февраля, 07:23

Modified 28 февраля, 09:17

Updated 28 февраля, 09:17

В Уфе загорелся завод

В Уфе загорелся завод

28 февраля 2025, 07:23
Фото: 1MI.
В столице Башкирии вспыхнул пожар на Уфимском фанерно-плитном комбинате, сообщает в пятницу, 28 февраля, МЧС РБ.

Вечером 27 февраля в региональной столице, на улице Рижской, произошло возгорание на территории Уфимского фанерно-плиточного комбината. Как сообщили в МЧС по Республике Башкортостан, пожар начался в подсобном помещении, расположенном на втором этаже трехэтажного кирпичного здания. Благодаря оперативным действиям пожарных МЧС России, огонь удалось быстро локализовать и потушить. Площадь возгорания составила 40 квадратных метров. Стоит отметить, что в результате инцидента никто не пострадал.

Фото: МЧС РБ

Теперь на месте происшествия работает дознаватель МЧС России. Ему предстоит выяснить причины и обстоятельства, которые привели к возникновению пожара. Пока что официальные версии не озвучиваются.

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Как ранее сообщал Mkset, уфимский ветер оказался не только холодным, но и опасным, отправив бетонщика прямиком в больницу с серьезными травмами.

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