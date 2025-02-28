В Уфе загорелся завод

Вечером 27 февраля в региональной столице, на улице Рижской, произошло возгорание на территории Уфимского фанерно-плиточного комбината. Как сообщили в МЧС по Республике Башкортостан, пожар начался в подсобном помещении, расположенном на втором этаже трехэтажного кирпичного здания. Благодаря оперативным действиям пожарных МЧС России, огонь удалось быстро локализовать и потушить. Площадь возгорания составила 40 квадратных метров. Стоит отметить, что в результате инцидента никто не пострадал.