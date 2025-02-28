В Уфе поступили в продажу автомобили китайского бренда GAC

Познакомиться с модельным рядом автомобилей и организовать тест-драйв можно у официального дилера GAC в Башкирии «VERRA Зубово» (ул. Электрозаводская, 18/2). Только у официального дилера цены на GAC GS3 от 1 830 000 рублей, кроме того — выгода при покупке GAC GS8 может составить до 620 тыс. руб., при покупке GAC M8 — до 1 млн руб. До конца февраля у официального дилера действуют специальные предложения: кредит от 0,01%*, а также новые стартовые цены и возможности покупки трейд-ин. Подробности по телефону +7 (347) 201-94-08.