В Уфе поступили в продажу автомобили китайского бренда GAC

Posted 28 февраля, 05:25
Published 28 февраля, 05:25
Modified 28 февраля, 05:27
Updated 28 февраля, 05:27
Скорости развития GAC Group можно только позавидовать: всего за пару десятилетий эта компания успела стать ключевым автопроизводителем Китая. Компания успела поработать со множеством известных производителей (Peugeot, Mitsubishi, Honda, Fiat), но ключевым остается японский автогигант Toyota Motor Co — с ним GAC сотрудничает уже больше 20 лет. Именно это позволило внедрить в китайской компании передовую производственную систему, которая по праву считается эталоном в мировой автомобильной промышленности.
Сейчас GAC — масштабная корпорация. В 2023 году она выпустила и продала свыше 2,5 млн. автомобилей. GAC базируется в Гуанчжоу — культурном, экономическом и промышленном центре всего южного Китая, который уступает по размерам лишь Шанхаю и Пекину.
В России под брендом GAC продаются кроссоверы и минивэны. GAC GS3 — переднеприводный кроссовер, который порадует автолюбителей не только ярким дизайном, но и технической начинкой: у него 1,5-литровый мотор мощностью 177 л. с. и семиступенчатая роботизированная коробка передач. На разгон до 100 км/ч у автомобиля уходит 7,5 с.
GAC GS8 — флагманский кроссовер бренда. Его фишкой стал угловатый дизайн с крупной решеткой радиатора и узким профилем фар с элементами в форме цифры 8. Он оснащается мощным 2-литровым мотором на 248 л. с., 8-ступенчатым гидротрансформатором Aisin и безальтернативным полным приводом. Разгоняется до 100 км/ч всего за 6,5 секунды, а в его салоне предусмотрены 7 мест.
Отметим и габаритный минивэн GAC M8, в салоне которого предусмотрены три ряда сидений. Вместительная и комфортная модель практически не имеет прямых конкурентов на российском рынке и отлично подойдет, в том числе, для автолюбителей с семьями.
Познакомиться с модельным рядом автомобилей и организовать тест-драйв можно у официального дилера GAC в Башкирии «VERRA Зубово» (ул. Электрозаводская, 18/2). Только у официального дилера цены на GAC GS3 от 1 830 000 рублей, кроме того — выгода при покупке GAC GS8 может составить до 620 тыс. руб., при покупке GAC M8 — до 1 млн руб. До конца февраля у официального дилера действуют специальные предложения: кредит от 0,01%*, а также новые стартовые цены и возможности покупки трейд-ин. Подробности по телефону +7 (347) 201-94-08.
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Программы распространяются на все комплектации авто 2024 г. в.