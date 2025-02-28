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Posted 28 февраля, 12:19

Published 28 февраля, 12:19

Modified 28 февраля, 20:48

Updated 28 февраля, 20:48

В Уфе осудят похитителя человека

В Уфе похитили автослесаря

28 февраля 2025, 12:19
Фото: 1MI.

В Уфе осудят похитителя человека

Жителя столицы Республики Башкортостан осудят за грабёж и похищение человека, сообщает прокуратура РБ в пятницу, 28 февраля.

В июле 2019 года уфимец и два его друга по грязным делишкам начали выбивать у своего знакомого деньги. Мол, тот плохо отремонтировал их автомобиль. Они избили автослесаря, посадили в машину и повезли в тёмный лес. По дороге троица забрала у работяги деньги, телефон и даже святое — обручальное кольцо. В лесу они продолжили издевательства, и, по-видимому, измывательства были настолько жуткими, что автослесарь даже отдал им телевизор. Правда, откуда тот взялся, не уточняется.

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Уфимец скрылся после злодеяний от полиции и три года о нём было не слышно, пока в этом месяце его не нашли и не задержали. Уголовное дело направлено в Демский райсуд Уфы.

Фото: СК по Башкирии

Кстати, ранее те самые его два друга по грязным делишкам получили обвинительные приговоры.

Ранее сообщалось, что трое мужчин, среди которых был полицейский, похитили молодого человека в Башкирии.

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