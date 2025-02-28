В Уфе похитили автослесаря

В июле 2019 года уфимец и два его друга по грязным делишкам начали выбивать у своего знакомого деньги. Мол, тот плохо отремонтировал их автомобиль. Они избили автослесаря, посадили в машину и повезли в тёмный лес. По дороге троица забрала у работяги деньги, телефон и даже святое — обручальное кольцо. В лесу они продолжили издевательства, и, по-видимому, измывательства были настолько жуткими, что автослесарь даже отдал им телевизор. Правда, откуда тот взялся, не уточняется.