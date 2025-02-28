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Posted 28 февраля, 09:05

Published 28 февраля, 09:05

Modified 28 февраля, 09:35

Updated 28 февраля, 09:35

Супермаркет отключили от воды из-за аварии в Уфе

В Уфе отключили водопровод из-за утечек

28 февраля 2025, 09:05
Фото: 1MI.

Супермаркет отключили от воды из-за аварии в Уфе

Из-за двух утечек в столице Республики Башкортостан некоторые горожане временно останутся без воды, сообщает «Уфаводоканал» в пятницу, 28 февраля.

Так, в связи с работами по устранению утечки по улице Авроры, 25/5 отключается водопроводная линия. По этому адресу временно не будет водоснабжения.

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Также утечка произошла по улице Степана Кувыкина, 6. В связи с этим на время ремонта воды не будет по адресам: Кувыкина: 6/1, 4, 4/1, 4/2; Мубарякова, 7/2; Кувыкина, 6/2 — супермаркет и Кувыкина, 6/3а — подстанция.

Вчера в уфимском Сипайлово произошла масштабная коммунальная авария, из-за которой поплыла целая улица. Местные жители оказались в шоке от увиденного и говорили, что они скорее плывут, нежели едут. Сейчас причины образовавшейся в столице Республики Башкортостан Венеции уже ликвидировали.

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