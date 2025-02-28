В Уфе отключили водопровод из-за утечек

Также утечка произошла по улице Степана Кувыкина, 6. В связи с этим на время ремонта воды не будет по адресам: Кувыкина: 6/1, 4, 4/1, 4/2; Мубарякова, 7/2; Кувыкина, 6/2 — супермаркет и Кувыкина, 6/3а — подстанция.