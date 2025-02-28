В Уфе отключили водопровод из-за утечек

Posted 28 февраля, 09:05
Published 28 февраля, 09:05
Modified 28 февраля, 09:35
Updated 28 февраля, 09:35
Так, в связи с работами по устранению утечки по улице Авроры, 25/5 отключается водопроводная линия. По этому адресу временно не будет водоснабжения.
Также утечка произошла по улице Степана Кувыкина, 6. В связи с этим на время ремонта воды не будет по адресам: Кувыкина: 6/1, 4, 4/1, 4/2; Мубарякова, 7/2; Кувыкина, 6/2 — супермаркет и Кувыкина, 6/3а — подстанция.
Вчера в уфимском Сипайлово произошла масштабная коммунальная авария, из-за которой поплыла целая улица. Местные жители оказались в шоке от увиденного и говорили, что они скорее плывут, нежели едут. Сейчас причины образовавшейся в столице Республики Башкортостан Венеции уже ликвидировали.