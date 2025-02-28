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Posted 28 февраля, 10:33

Published 28 февраля, 10:33

Modified 28 февраля, 10:33

Updated 28 февраля, 10:33

В Сбере запущена ипотека на частный дом по ДДУ

В Сбере запущена ипотека на частный дом по ДДУ

28 февраля 2025, 10:33
Фото: Изображение Midjourney.
Сбербанк рассказал о запуске ипотеки на покупку частного дома у застройщика по договору долевого участия. Оформить подобную сделку можно на площадке «Домклик», сообщил Алексей Лейпи, директор дивизиона «Домклик» Сбербанка.

«Мы запускаем аналог ипотечного продукта по ДДУ на первичном рынке и в ИЖС», — заявил Лейпи в рамках выступления на конференции Domclick Digital Day в Казани в конце февраля, пишет newsnn.ru.

До этого момента оформить ипотеку по договору долевого строительства можно было только на квартиры в строящихся многоквартирных домах. Но так как жилищный рынок сейчас предлагает постройку не только многоквартирных, но и частных домов, действие Федерального закона № 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве» теперь распространяется и на рынок индивидуального домостроения. Тем более что крупные девелоперы сейчас тоже занимаются строительством кварталов загородных домов.

Речь идет о покупке по ДДУ недвижимости у застройщиков, находящихся на проектном финансировании Сбера, на рынке индивидуального жилищного домостроения. Алексей Лейпи пояснил, что девелоперы осваивают определенные территории и реализуют проекты по строительству объектов ИЖС в рамках Федерального закона № 214-ФЗ. Он рассказал, что сегодня Сбер имеет около десяти таких партнеров. Лейпи также надеется, что в будущем их станет заметно больше.

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