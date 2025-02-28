В Сбере запущена ипотека на частный дом по ДДУ

До этого момента оформить ипотеку по договору долевого строительства можно было только на квартиры в строящихся многоквартирных домах. Но так как жилищный рынок сейчас предлагает постройку не только многоквартирных, но и частных домов, действие Федерального закона № 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве» теперь распространяется и на рынок индивидуального домостроения. Тем более что крупные девелоперы сейчас тоже занимаются строительством кварталов загородных домов.