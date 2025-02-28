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Posted 28 февраля, 04:01

Published 28 февраля, 04:01

Modified 28 февраля, 09:51

Updated 28 февраля, 09:51

Названо число вылеченных бойцов СВО в Уфе

В Минздраве Башкирии рассказали, как помогают раненным на СВО

28 февраля 2025, 04:01
Фото: 1MI.

Названо число вылеченных бойцов СВО в Уфе

В Госпитале ветеранов войн в Уфе с начала СВО пролечились уже более 4 тысяч бойцов, ежедневно на стационарном лечении находятся 30-40 бойцов, сообщает Минздрав РБ со ссылкой на главврача медучреждения Азата Рахматуллина в пятницу, 28 февраля.

Главврач рассказал, что некоторые из них поступают с множественными ранениями, в том числе, с тяжёлыми травмами. Есть и такие, которые прошли уже несколько военных госпиталей и поступают практически лежачими.

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После оказания грамотной медпомощи и реабилитации они восстанавливаются, как физически, так и эмоционально. Большинство участников спецоперации, прошедших реабилитацию в госпитале, возвращаются в зону боевых действий.

Госпиталь также тесно работает с центральными районными и городскими больницами, оказывающими участникам СВО первичную помощь. При надобности медучреждение помогает с маршрутизацией бойцов в республиканские и федеральные центры.

Ранее сообщалось, что в столице Республики Башкортостан покажут трофейную технику НАТО.

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