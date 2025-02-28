В Минздраве Башкирии рассказали, как помогают раненным на СВО

Posted 28 февраля, 04:01
Published 28 февраля, 04:01
Modified 28 февраля, 09:51
Updated 28 февраля, 09:51
Главврач рассказал, что некоторые из них поступают с множественными ранениями, в том числе, с тяжёлыми травмами. Есть и такие, которые прошли уже несколько военных госпиталей и поступают практически лежачими.
После оказания грамотной медпомощи и реабилитации они восстанавливаются, как физически, так и эмоционально. Большинство участников спецоперации, прошедших реабилитацию в госпитале, возвращаются в зону боевых действий.
Госпиталь также тесно работает с центральными районными и городскими больницами, оказывающими участникам СВО первичную помощь. При надобности медучреждение помогает с маршрутизацией бойцов в республиканские и федеральные центры.
Ранее сообщалось, что в столице Республики Башкортостан покажут трофейную технику НАТО.