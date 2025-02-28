В Башкирии закрыли участок федеральной трассы из-за ДТП и тумана

Posted 28 февраля, 06:44
Published 28 февраля, 06:44
Modified 28 февраля, 09:36
Updated 28 февраля, 09:36
Речь идёт об участке от деревни Новая Васильевка до города Салавата. Ограничение введено для всех видов транспорта. Ориентировочно, его снимут в полдень, но время может быть скорректировано. Объехать участок можно через город Салават.
Отметим, что на данном участке возле деревни Рамадановка сегодня произошло массовое ДТП. В дорожную аварию попали сразу девять машин, пострадали два человека. Причиной столкновения как раз и могла стать плохая видимость из-за тумана.
Ранее сообщалось о лобовом столкновении двух автомобилей в Республике Башкортостан, в котором пострадали семь человек. Некоторых из них госпитализировали.