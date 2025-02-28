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Posted 28 февраля, 06:44

Published 28 февраля, 06:44

Modified 28 февраля, 09:36

Updated 28 февраля, 09:36

Участок федеральной трассы в Башкирии закрыли из-за тумана

В Башкирии закрыли участок федеральной трассы из-за ДТП и тумана

28 февраля 2025, 06:44
Фото: МЧС по Башкирии.

Участок федеральной трассы в Башкирии закрыли из-за тумана

В Республике Башкортостан продлили ограничение на участке трассы Уфа-Оренбург, сообщает Госкомитет РБ по ЧС в пятницу, 28 февраля.

Речь идёт об участке от деревни Новая Васильевка до города Салавата. Ограничение введено для всех видов транспорта. Ориентировочно, его снимут в полдень, но время может быть скорректировано. Объехать участок можно через город Салават.

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Отметим, что на данном участке возле деревни Рамадановка сегодня произошло массовое ДТП. В дорожную аварию попали сразу девять машин, пострадали два человека. Причиной столкновения как раз и могла стать плохая видимость из-за тумана.

Ранее сообщалось о лобовом столкновении двух автомобилей в Республике Башкортостан, в котором пострадали семь человек. Некоторых из них госпитализировали.

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